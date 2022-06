মাজুলী, 13 জুন: যিকোনো মুহূৰ্তত বন্ধ হ’ব পাৰে মাজুলী-নিমাতীৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা (Ferry service between Nimati Majuli Shut Down at any moment) ৷ বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ (Rain increases Brahmaputra water level)। ফলত বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে নাও ৰখোৱা ৰেম্প সমূহ ।

যাৰ প্ৰৰিপ্ৰেক্ষিতত যিকোনো মুহূৰ্তত বন্ধ হ’ব পাৰে এই ফেৰী সেৱা । ইফালে কমলাবাৰী ঘাটত ঘন কুৱলী পৰাৰ বাবে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী ঘাটৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে (Ferry service Suspended between Kamalabari Nimati ) । ফলত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

কমলাবাৰী ঘাটৰ ফেৰীসেৱা বন্ধ হোৱাৰ পাছতেই যিকোনো মুহূৰ্তত আন ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই আশংকাত সম্প্ৰতি নিমাতি-অফলামুখ ঘাটত যাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

