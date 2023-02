থানাৰ সন্মুখত স্বামীক বিচাৰি হাহাকাৰ পত্নী

মাজুলী, 3 ফেব্ৰুৱাৰী: "আমাক মিছা কথা কৈ ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছে ৷ কালিৰে পৰা লঘোণে ৰাখিছে আমাক, এনেকৈ কুকুৰকো নাৰাখে ৷ আমাক হেণ্ডকাফ লগাই ধৰি থৈ দিছে, বাহিৰত আমাৰ তিৰোতাই কন্দা কটা কৰিছে ৷ এইসকলৰ ঘৰত মতা তিৰি নাই যে সেইকাৰণে বুজি নাপায় ৷" কেমেৰাৰ সন্মুখত ধৃত স্বামীৰ ক্ষোভ ৷

ৰাজ্যজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে কঠোৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মাজুলী আৰক্ষীয়েও (Strict action against child marriage) । বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাজুলীতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মুঠ 44 জন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Operation against child marriage in Majuli) ৷ ধৃত লোকসকলৰ ভিতৰত ৬ জনৰ নাম জানিব পৰা গৈছে ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে বাবু দাস, পাপু হাজৰিকা, পংকজ পায়েং, সীমান্ত দাস, ভগীৰথ হলদাৰ, ৰূপজ্যোতি পায়েং আৰু লক্ষজিৎ শইকীয়া (Many arrested in Child marriage case)।

ইফালে বাল্য বিবাহ কৰা স্বামী সকলক তৎকালীন ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ অহাতো সহজভাৱে মানি লব পৰা নাই আত্মীয়ই (Family create tense situation in Majuli)। স্বামীসকলক থানালৈ ধৰি অনাৰ পিচতেই থানাৰ বাহিৰত ভিৰ কৰেহি আত্মীয়সকলে ৷ মাজনিশালৈকে মাজুলীৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ধৃত স্বামীসকলৰ পত্নী আৰু মাতৃসকলে হিয়া ভগা কান্দোন জোৰে ।

নিজৰ স্বামীক বিচাৰি গৰ্ভৱতী মহিলাই কান্দি কান্দি আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰে- "পাপুক নাপালে মই মৰি যাম, মই ছুইচাইদ কৰি দিম। মই ৭ মাহৰ গৰ্ভৱতী, মোৰ স্বামী যদি জেলত থাকে মই ৭ মহীয়া সকামটো কেনেদৰে পাতিম ।" আৰক্ষীক হাতজোৰ কৰি গৰ্ভৱতী পত্নীয়ে মোৰ মানুহটোক এৰি দিয়ক বুলি কাকুতি মিনতি কৰে ৷ আৰক্ষীক হাতে ভৰিয়ে ধৰি স্বামী পাপুক এবাৰ চাবলৈ কাতৰ অনুৰোধ পত্নীৰ ৷

উল্লেখ্য যে নিশাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এতিয়ালৈ প্ৰায় 1800 গৰাকী লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (illegal husband arrested) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা 9 বজালৈ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত ধুবুৰী জিলাত 135 জন, কোকৰাঝাৰ জিলাত 85 জন, বঙাইগাঁও জিলাত 17 জন, চৰাইদেউ জিলাত 49 জন, মৰিগাঁও জিলাত 60 জন, ওদালগুৰি জিলাত 30 জন, নলবাৰী জিলাত 34 জন স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ইয়াৰোপৰি, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰমে 25 জন, 53 জন আৰু 67 জন স্বামী ৷ ইয়াৰ লগতে, বৰপেটা জিলাত 88 জন, মাজুলী জিলাত 16 জন , দৰং জিলাত 33 জন আৰু হোজাই জিলাত 91 জন বাল্য বিবাহ কৰা লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

