মাজুলী,১৫ ছেপ্টেম্বৰ : আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি (Death anniversary of Madhabdev observed)। ৰাজ্যৰ সত্ৰ, নামঘৰ আদি হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিক স্মৰণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে । প্ৰতিটো নামঘৰতে গুৰুজনাৰ স্মৰণত নাম-প্ৰসংগ কৰা দেখা গৈছে । কিন্তু আজিৰ দিনটোত সকলোতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম মাজুলী ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ ।

আজিও সংৰক্ষিত গুৰু দুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত অমূল্য সম্পদ

উল্লেখ্য যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি গৈছে কীৰ্তন, দশম । মাধৱদেৱৰ কালজয়ী সৃষ্টি ঘোষা, ৰত্নাৱলী, নামমালিকা । ইয়াৰে শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ কীৰ্তন পুথিখন প্ৰায় চাৰিশ বছৰে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে (Creation of Sankardev and Madhabdev are preserved)।

বদলা আতা উজানত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আহোতেই ঘোষা, ৰত্নাৱলী, কীৰ্তন, দশম আৰু নামমালিকা মাধৱদেৱে প্ৰদান কৰিছিল । বদলা আতাৰ নুমলীয়া সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰত আজিও সেইবোৰ সংৰক্ষিত হৈ আছে । ভক্তসকলে ঘাইবস্তু হিচাপে সেইবোৰ এটি বিশেষ স্থানত ৰাখি সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে ।

মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ এই বিশেষ দিনটোত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰে কৰুণাময় ঘোষাৰ মাজেৰে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে ভকতসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন গুৰু দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিক (Display of Creation of Sankardev and Madhabdev)।

ইফালে ১৯৮৮ চনৰ ভয়ংকৰ বানত সত্ৰখন বহুতো সম্পদ নষ্ট হৈছিল । কিন্তু সত্ৰাধিকাৰ কমলাকান্ত গোস্বামীয়ে দশম পুথিৰ লগতে বাকী সম্পদখিনি অতি কষ্টৰে সযতনে ৰাখিছিল । অৱশ্যে বহুতো ইতিমধ্যে কালৰ বুকুত হেৰাই গ'ল । শংকৰদেৱৰ দশম, মাধৱদেৱৰ নামমালিকা, বদলা পদ্ম আতাই লিখা ৰত্নাৱলীৰ পৃষ্ঠা, শংকৰদেৱৰ জপমালা, মাধৱদেৱৰ দন্ত, কেশ, কাকৈ, গুৱা থোৱা থগি, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ বস্ত্ৰ আদি অমূল্য সম্পদ সত্ৰখনৰ আতাগৃহত আজিকোপতি সংৰক্ষিত হৈ আছে ।

সেৱাৰ থলী হিচাপে শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে এইসমূহ সত্ৰই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে । ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ বহু বছৰৰ পাছত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিত ভক্তসকলে দৰ্শন কৰে । এই সমূহ যদিও সেৱাৰ থলীৰ সম্পদ তথাপিও ইয়াৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

