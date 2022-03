নিউজ ডেস্ক, 3 মাৰ্চ : শেহতীয়াকৈ মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ (by election in Majuli) বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক লৈ বিৰোধীয়ে অৱতাৰণা কৰিছিল ইটোৰ পিছত সিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ ৷ প্ৰথমে, ভুৱন গাম একাধিক দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ কৰিছিল বিৰোধী শক্তিয়ে (Allegation against BJP candidate Bhuvan Gam) ৷ ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল গামৰ ভাষণ বিতৰ্ক, ভাষণ প্ৰদানত আউল লগাৰ বাবে ভূৱন গামৰ যোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধীয়ে (Speech controversy of BJP candidate Bhuvan Gam) ৷

দুৰ্নীতি কৰিবলৈ মন্ত্ৰী-বিধায়ক কেতিয়াও নাছিল ভুৱন গাম :মুখ্যমন্ত্ৰী

এইবাৰ মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ইয়াৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এক প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে ভুৱন গামে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ তেওঁ কেতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক আছিল ৷ ইয়াৰোপৰি ভাষণ বিতৰ্কৰ উত্তৰ দি গাম এগৰাকী মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক হোৱাৰ বিষয়টোও চতুৰালিৰে উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

স্বাভাৱিকতেই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বক্তব্যৰ পিছত সচেতন মহলত অৱতাৰণা হৈছে এক নতুন প্ৰশ্নৰ, কেৱল মন্ত্ৰী বিধায়কে হে কৰে নেকি দুৰ্নীতি ? ইয়াৰোপৰি ভুৱন গামৰ ভাষণ প্ৰদানৰ দক্ষতাৰ সৈতে মিচিং জনগোষ্ঠীক সাঙুৰি লোৱাৰ বিষয়টোৱেও বহন কৰিছে তাৎপৰ্য ৷

