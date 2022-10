মাজুলী, 8 অক্টোবৰ: মাজুলীৰ শিশু কণ্ঠশিল্পী(Child artist Tejaswita Baruah of Majuli) তেজস্বিতা বৰুৱাৰ অকাল মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে (Reaction on death of Tejaswita Baruah) ৷ ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে শিশু কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা (Sankar Jyoti Baruah in Tejaswitas home) ৷

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ বাসগৃহত তেজস্বিতা বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ঘৰখনত এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । কান্দোনত ভাগি পৰে সকলো ৷ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই (AASU General secretary Sankar Jyoti Baruah) তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি অক্সিজেনৰ অভাৱত এগৰাকী কণমানিৰ মৃত্যু হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে ৷

তেজস্বিতাৰ গৃহত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা

লগতে ক’ৰোনা মহামাৰীৰ এই ভয়াবহ সময়ত অক্সিজেনৰ নাটনি হোৱাতো আচৰিত কথা বুলি উল্লেখ কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে৷ ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা ল’ব লাগিছিল সেয়া আজি পৰ্যন্ত নল’লে বুলি কয় ছাত্ৰ নেতাগৰাকী ৷

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে মাজুলীৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ (Singer Tejaswita Baruah) মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়(Garmur District Civil Hospital)৷ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে অক্সিজেনৰ অভাৱত তেজস্বিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাত সম্প্ৰতি ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Majuli Tejaswita Baruah Death) ৷

লগতে পঢ়ক: তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীৰ