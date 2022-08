মাজুলী, ১১ আগষ্ট : মাজুলীবাসীৰ বহুদিনীয়া সপোন স্বৰূপ মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ (Jorhat to Majuli Bridge over Brahmaputra) আধাৰশিলা ২০১৬ চনতে আৰম্ভ হৈছিল যদিও আজিকোপতি দলংখন হৈ নুঠিল ৷ ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা নিৰ্মাণকাৰ্য ক্ষিপ্ৰ গতিত চলিছিল যদিও মাজতে আঠ আৰু এঘাৰ নম্বৰ খুঁটাত বিসংগতি ধৰা পৰে (Discrepancy in construction of Majuli connecting bridge)। লগে লগে মাজুলীৰ দল-সংগঠনে বিষয় সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি দাবী উত্থাপন কৰে ।

মাজুলিবাসীৰ দাবীত সেও মানি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য অভিযন্তা (Chief Engineer of National Highway Authority) আহি খুঁটাৰ বিসংগতি সম্পৰ্কে অনুসন্ধান কৰে । আনহাতে, অনুসন্ধান নকৰা পৰ্যন্ত দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য বন্ধ ৰখাৰ পাছত বিভাগীয় কাৰিকৰী তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ'লে পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি মাজুলীবাসীয়ে আশা কৰিছিল যদিও কাৰ্যত বিগত প্ৰায় চাৰি মাহে দলং নিৰ্মাণকাৰ্য বন্ধ হৈ থাকিল (Bridge to Majuli) । লগতে বিভাগীয় তদন্তও গাপ দিলে ।

যোৰহাট-মাজুলী দলং নিৰ্মাণস্থলীত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য

এনে সময়তে মাজুলীলৈ আহি দক্ষিণপাটৰ দলং নিৰ্মাণস্থলীত উপস্থিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (AASU Chief Advisor Samujjal Bhattacharjya Visited Majuli Bridge) । দলং নিৰ্মাণত বিসংগতি আৰু নিৰ্মাণকাৰ্য বন্ধ হৈ থকা সম্পৰ্কত সাংবাদিকৰ লগত হোৱা কথা-বাৰ্তাত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে, মাজুলীবাসীযে বিসংগতি থকা বুলি অভিযোগ কৰা আঠ আৰু এঘাৰ নম্বৰ খুঁটা দুটাৰ নিৰ্মাণৰ বিসংগতি বিভাগীয়ভাৱে অনুসন্ধান কৰিলে যদিও অনুসন্ধানৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰিলে ।

গতিকে প্ৰথমে কি বিসংগতি পালে তাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে । সমান্তৰালভাৱে এই বিসংগতিৰ লগত কোন জড়িত সেয়া চিনাক্ত কৰি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । লগতে দলংখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব লাগে । আনহাতে, দলংখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব সেই সম্পৰ্কেও জনসাধাৰণক জ্ঞাত কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কয় ।

লগতে পঢ়ক :Samujjal Kumar Bhattacharya on Jihadi : জেহাদী-মৌলবাদীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে অবৈধ বাংলাদেশীয়ে !