মাজুলী, ৮ ছেপ্টেম্বৰ : আজি ৮ ছেপ্টেম্বৰ । অসমবাসীৰ কাৰণে এক গৌৰৱৰ দিন । কিয়নো আজি সুধাকণ্ঠ, সংগীত সূৰ্য ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন (Bhupen Hazarika birth anniversary) । আজি ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৬ সংখ্যক ওপজা দিন (96th birth anniversary of Bhupen Hazarika) ।

তাৰ মাজতে মাজুলীবাসীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো এটা গৌৰৱৰ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । কিয়নো ২০১৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত মাজুলীয়ে লাভ কৰিছিল এক বিশেষ স্বীকৃতি । আজিৰ দিনটোতে মাজুলীয়ে এখন জিলাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । যাৰ কাৰণে মাজুলীবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন ।

আজিৰ দিনটোতে দেশৰ প্ৰথমখন নদীদ্বীপ জিলা হিচাপে ঘোষিত হৈ গৌৰৱান্বিত হৈছিল মাজুলীবাসী ৷ বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ (World largest river island Majuli) তথা ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মাজুলীয়ে পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ ৭ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে (7th years of Majuli District recognition) । বিগত এই সাতটা বছৰত জিলা হিচাবে মাজুলী তথা মাজুলীবাসীয়ে কি পালে ? নিশ্চিতভাৱে আজিৰ মাজুলী জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব । জিলাৰ স্বীকৃতিলাভৰ পিছত মাজুলীবাসীৰ সমস্যা লাঘৱ হ'লনে ? ইয়াৰ উত্তৰত কিন্তু এক নেতিবাচক ফলহে প্ৰকাশ পায় (First island District of India) ।

জিলা হিচাবে স্বীকৃতিলাভৰ সাতটা বছৰ পিছতো কিন্তু মাজুলীৰ ৰাইজ আজিও ক্ষোভিত । মাজুলী মহকুমা গুচি জিলা হ'ল । কিন্তু আজিও নহ'ল মাজুলীৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষা । চপৰা-চপৰে মাজুলীৰ ভূখণ্ড আজিও খহি আছে (Erosion in Majuli) । নিজৰ হাতেৰে বনোৱা সপোনৰ ঘৰখন আজিও নিজৰ হাতেৰেই ভাঙিবলগীয়া হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াগ্ৰস্তই ।

চিকিৎসাৰ ফালৰ পৰাও যদি চোৱা যায় তেন্তে মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আজিও পুতৌলগা (Health services of Majuli) । সাধাৰণ এটা অসুখৰ বাবেই যোৰহাটলৈ যাবলগীয়া হোৱাটো যেন এক প্ৰকাৰৰ নিয়ম হৈ পৰিছে মাজুলীৰ দুই লক্ষ জনসাধাৰণৰ বাবে । ইফালে যোৰহাটলৈ নিবৰ বাবে আজিৰ তাৰিখতো ১০৮ নৌকাৰ অভাৱ মাজুলীত (108 boat services in Majuli) । যিকেইখন আছে তাৰে কেইবাখনো আজিৰ তাৰিখত বিকল হৈ পৰি আছে ।

ইফালে মাজুলীৰ সৈতে যোৰহাটৰ সংযোগৰ বাবে ফেৰীসেৱাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মাজুলীবাসী । কিন্তু সেইমতে নাই পৰ্যাপ্ত ফেৰী সেৱাৰ ব্যৱস্থা । তাৰ উপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িলেই আজিৰ তাৰিখত গৃহবন্দী হৈ পৰে মাজুলীৰ জনতা । যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম আজিৰ তাৰিখত বন্ধ (Jorhat Majuli Bridge) । খুঁটাৰ বিসংগতিৰ বাবে বন্ধ হোৱা দলঙৰ কাম যেন পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ নামেই নলয় ।

জিলা হিচাপে স্বীকৃত পোৱাৰ পাছত মাজুলীৰ কেইটামান বাট-পথ পকী হোৱাৰ বাহিৰে মাজুলীবাসীয়ে আজিৰ তাৰিখত আন একোৱেই লাভ নকৰিলে বুলি ক্ষোভ মাজুলীৰ স্থানীয় ৰাইজৰ ।

