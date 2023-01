পঞ্চাছ বিঘাৰো অধিক ভূমিত ঝাও গছ সংৰক্ষণ

বিহপুৰীয়া,৪ জানুৱাৰী: যিসময়ত একাংশই গছ-বন কাটি তহিলং কৰি প্ৰকৃতিৰ লগতে বায়ুমণ্ডলক এক অস্থিৰ ৰূপ দিছে । যিসময়ত বন বিভাগৰ ছত্ৰচায়াতে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে । তেনে সময়তে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ এখন গাঁৱৰ লোকে লোৱা পদক্ষেপ সঁচাই প্ৰশংসনীয় । সাধাৰণতে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্য কিম্বা দেশতেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে হোৱা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলতেই হওঁক বা নিজৰ সামান্য সুবিধা আদায়ৰ বাবেই হওঁক অধিকাংশই গছ বন কটাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সমূহ বিভিন্ন কাৰণত ধ্বংস কৰি আহিছে ।

তাৰে মাজত আকৌ বহুজনে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত বৃক্ষ ৰোপন, গছ প্ৰতিপালন আদিকে ধৰি বহুধৰনে প্ৰকৃতিৰ হকে কাম কৰি আহিছে । লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ নগৰৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এখন মিচিং জনবসতি পূৰ্ণ গাঁও হৈছে টিকিৰাই গাঁও । সোৱণশিৰি নৈৰ পাৰৰ এইখন টিকিৰাই গাঁৱৰ বাসিন্দা সকলে বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা গাওঁখনৰ লোকসকলে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ নীৰৱে চলাই গৈছে প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ আন্দোলন ।

গাঁওখনৰ লোকসকলে পঞ্চাছ বিঘাৰো অধিক ভূমিত সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ঝাও গছ(People of Narayanpur save Zhao trees) । যাৰ ফলত এতিয়া এই খৰালি কালত অঞ্চলটো পৰিণত হৈছে এখন সুন্দৰ অৰণ্যলৈ(Conservation of Zhao trees in Narayanpur) । ইংৰাজী নৱবৰ্ষ উপলক্ষে সোৱণশিৰি পাৰত বনভোজ খাবলৈ যোৱা লোক সকলেও উপভোগ কৰিছে এই ঝাও বনৰ সৌন্দৰ্য । এক সুবিশাল এলেকাজুৰি থকা এই ঝাওগছৰ তলতেই তেওঁলোকে বনভোজ খাই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ইফালে বনভোজৰ দলসমূহেও উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ গাঁওবাসীৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন ডাঙি ধৰা গাওঁখনৰ সচেতন মহলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । উল্লেখ্য যে দিবানা চাপৰি নামেৰে পৰিচিত টিকিৰাই গাঁৱৰ এই চাপৰিটোৰ মাটি একাংশ লোকৰ পট্টা থকা মাটি যদিও তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰি প্ৰকৃতিৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে(Zhao tree reservation by the people of Narayanpur) । তাৰোপৰি উল্লেখনীয় বিষয়টো হ'ল যে এই ঝাওগছ সমূহৰ বাবেই তেওঁলোকৰ অঞ্চলটোত নৈখনৰ খহনীয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰতিৰোধ হৈছে ।

এই ঝাওগছ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰো আশা কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গাঁওবাসীয়ে । লগতে বনভোজকাৰী দলে যাতে ঝাও গছৰ কোনো অনিষ্ট সাধন নকৰে তাৰ বাবেও আহ্বান জনাই গাঁওখনৰ ৰাইজে ।

