নাওবৈচা,৩ ডিচেম্বৰ : সমগ্ৰ বিশ্বতে ৩ ডিচেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব দিব্যাংগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে (International Day of Persons with Disabilities)। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডটো এই দিব্যাংগ দিৱস পালন কৰা হৈছে (World Disability day celebrate at Naoboicha) । নাওবৈচা শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনস্থ সৰ্বাত্মক শিক্ষাৰ উদ্যোগত দিব্যাংগ শিশু সকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যক বছৰৰ দৰে এইবাৰো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰা হয় । দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পতাকা উত্তোলন কৰে চানৰাইজ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দিগন্ত পাচনিয়ে ।

ইয়াৰ পাছতে দিব্যাংগ শিশুসকলক লৈ এক সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । নাওবৈচা খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া অৰূপজ্যোতি ভূঞাই উদ্বোধন কৰা এই সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা চানৰাইজ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা নাওবৈচা শিক্ষা খণ্ডৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা হয় । শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰি শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে দিব্যাংগসকলক সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ লগতে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে ।

নাওবৈচাত দিব্যাংগ শিশুক প্ৰদান বিভিন্ন সামগ্ৰী

লগতে দিব্যাংগ শিশুসকলক বিদ্যালয়মুখী কৰি তুলিবৰ বাবে নাওবৈচা শিক্ষা খণ্ডই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে । দিৱসৰ লগত সংগতিৰাখি দিব্যাংগ শিশুসকলৰ বাবে এক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় । য'ত শিশুসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে যাৱতীয় ঔষধ বিতৰণ কৰা হয় ।

পৰৱৰ্তী সময়ত নাওবৈচা প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সহ-পৰিদৰ্শক পদ্মেশ্বৰ বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সজাগতামূলক সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে নাওবৈচা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া ড০ ৰাহুল পেগু, সংলগ্ন ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া চন্দ্ৰকমল বৰা, নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডা:পৰিমল দাস, বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নাওবৈচা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া পূৰ্ণিমা শইকীয়া দত্ত, লখিমপুৰ মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি বুদ্ধ কায়স্থ উপস্থিত থাকে । ইফালে উক্ত সভাতে বিদ্যালয়মুখী দিব্যাংগ শিশুসকলৰ মাজত হুইল ছেয়াৰ, ট্ৰাই চাইকেল, শ্ৰৱণ যন্ত্ৰকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ।

