লখিমপুৰ, 3 নৱেম্বৰ: ফ্লাইবিগৰ দৰে হ’বগৈনে কি এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান সেৱা (Will Alliance Air continue its service) । সন্দিহান লখিমপুৰৰ ৰাইজ তথা সংগঠন । উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ২১ নবেম্বৰত লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰৰ (Flight service between Barjhar and Lilabari) মাজত আৰম্ভ হৈছিল ৭২ খন আসন বিশিষ্ট ফ্লাইবিগৰ এখন যাত্রীবাহী বিমানৰ সেৱা ।

মাত্র ন শ টকাতে যাত্রী সকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰিছিল । বিমানখনৰ প্ৰথমটো উৰণতে লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা (MP Pradan Baruah), বিধায়ক মানৱ ডেকাসহ (MLA Manab Deka) আদি যাত্রী হৈছিল । কম ভাড়াতে লখিমপুৰৰ পৰা ৰাজধানী মহানগৰলৈ আকাশী পথেৰে কম সময়তে যাতায়ত কৰিবলৈ পাই ৰাইজে সন্তোষ প্রকাশ কৰিছিল (Flight Service from Lilabari airport) ।

বিমানখনক লৈ ৰাইজে বহু আশা কৰিছিল ৷ পিছে ৰাইজৰ মোহ ভংগ হ'বলৈ বেছি দিন নালাগিল। বিমানখনৰ সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ দুমাহমানৰ পাছতে বিমানখন বন্ধ কৰি দিয়া হ’ল । তেতিয়াৰ পৰা নিতৌ লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমান বন্দৰৰ পৰা কলকতালৈ মাথো এলায়েন্স এয়াৰৰ এখন বিমানৰ চলাচল অব্যাহত আছে ।

শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমান বন্দৰৰ পৰা কেইবাখনো নতুন বিমান সেৱা মুকলি কৰা হৈছে । বিগত ৩০ অক্টোবৰৰ দিনা দিল্লীৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী এই সেৱা উদ্বোধন কৰে কেন্দ্রীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহন দপ্তৰৰ মন্ত্রী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই (Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ।

ফ্লাইবিগৰ দৰে হ’বগৈ নে কি এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান সেৱা ?

এই উপলক্ষে লীলাবাৰী বিমান বন্দৰত উপস্থিত আছিল লখিমপুৰৰ সাংসদ, বিধায়কসহ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি । কেক কাটি সাংসদ বিধায়কে লীলাবাৰী বিমান বন্দৰত এই নতুন বিমান সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সেই দিনাৰ পৰা এলায়েন্স এয়াৰৰ তিনিখন বিমানৰ নতুন উৰণ আৰম্ভ হয় ৷

এখন বিমান সপ্তাহত পাঁচদিনকৈ ইম্ফল আইজললৈ অহা যোৱা কৰিব । আন এখন বিমান সপ্তাহত দুদিন কৈ লীলাবাৰী জিৰ'ৰ মাজত চলাচল কৰিব । আন এখন বিমান সপ্তাহত চাৰিদিনকৈ চলিব লীলাবাৰী শ্বিলঙৰ মাজত । নতুন বিমান কেইখনে দ্ৰুত আকাশী পৰিবহন ব্যবস্থাত আমুল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব বুলি লখিমপুৰীয়া ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে একাংশ লোকে বিমান কেইখনৰ স্থায়িত্বকলৈ সন্দিহান হৈ পৰিছে ।

ফ্লাইবিগৰ এখন বিমানৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত পুনৰ তিনিখনকৈ বিমানৰ চলাচল দীর্ঘ স্থায়ী কেনেকৈ হ’ব বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে ৷ কেইদিনমানৰ বাবে ঢাকঢোল কোবাই পুনৰ এইকেইখন বিমানৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হ’ব পাৰে বুলি ৰাইজ সন্দিহান হৈ পৰিছে ৷

মানৱ অধিকাৰ সংগ্রাম সমিতিৰ সচিব ৰাজু সিংহই এনেদৰে বিমান সেৱাৰ নামত ৰাইজক প্ৰতাৰণা নকৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই নতুন বিমান কেইখন দীর্ঘ স্থায়ী কৰি চলাচল কৰাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ।

