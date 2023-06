ভিতৰিপামত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডব

লখিমপুৰ, 3 জুন: ৰাজ্যত হাতী মানুহৰ সংঘাত নতুন কথা নহয় ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায়েই বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱত ৰাইজে ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৱৰিব লগা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে নিশা লখিমপুৰৰ ভিতৰিপামত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে গঞাৰ (Wild elephant menace at Bhitoripam in Lakhimpur) ৷

লখিমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰীৰ ভিতৰিপামত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস ৷ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা পৰে গঞা ৰাইজৰ ৷ শুকুৰবাৰে দুপৰ নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত অৰণ্যৰ পৰা নিশা ওলাই আহিছিল বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক ৷ নিশা প্ৰায় 2 বজাত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহি দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভঙাৰ লগতে ধান-চাউল সম্পূৰ্ণ ৰূপে তচনচ কৰি থৈ যায় হাতীৰ জাকটোৱে ৷ হাতীৰ আক্ৰমণত কথমপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়াল দুটাৰ সদস্য সকলৰ ৷ বন্যহস্তীয়ে দোভাগ নিশা ঘৰ ভাঙি থকা অৱস্থাতে আন্ধাৰতে দৌৰি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় পৰিয়াল দুটা (Wild elephant menace at Bhitoripam) ৷

উল্লেখযোগ্য যে, হাৰমতি আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ ফুলবাৰী খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্য্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৰঙা ৰিজাৰ্ভৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বহুদিন ধৰি বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে এই হাতীৰ জাকটোৱে ৷ প্ৰায় 500 মিটাৰ ব্যৱধানত বন বিভাগৰ দুটাকৈ কেম্প থকা স্বত্ত্বেও দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে চলোৱা উপদ্ৰৱক লৈ ভ্ৰুক্ষেপ নাই বন বিভাগৰ ৷ যাৰ বাবে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সঘনাই ঘটিছে অঞ্চলটোত (Wild elephant terror in Lakhimpur) ৷

শুকুৰবাৰে নিশা অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ এই অঞ্চলটোৰ টীকা প্ৰসাদ উপাধ্যায় আৰু বগিমাই ৰায় নামৰ কোনোমতে দুবেলা দুমুঠি খাই বসবাস কৰি থকা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল দুটাৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণ ৰূপে ভাঙি নষ্ট কৰে বন্যহস্তীয়ে ৷ পৰিয়াল দুটাৰ সদস্য সকলে নিশাৰ আন্ধাৰত দৌৰি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ হাতীৰ আক্ৰমণত গৃহহীন হৈ পৰা পৰিয়াল দুটাই এতিয়া প্ৰমাদ গণিবলগীয়া হৈছে (Wild elephants break down houses in Lakhimpur) ৷ উল্লেখ্য যে, গাঁওখনৰ সৰহভাগ লোকেই কৃষিজীৱি লগতে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা লোক ৷ দিনটো হাজিৰা কৰি দুপইচা ঘটি নিশাৰ ভাত সাঁজৰ যোগাৰ কৰি শান্তিৰে এঘুমতি মাৰিব নোৱাৰা হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ৷ কিয়নো নিশা হলেই অঞ্চলটোলৈ জাকে জাকে নামি আহে বনৰীয়া হাতী (Wild elephant scare at Lakhimpur) ৷

হাতীৰ জাকে এফালৰ পৰা ঘৰবাৰী ভাঙি-ছিঙি চূৰমাৰ কৰে ৷ যাৰ বাবে উজাগৰী নিশা কটাব লগীয়া হৈছে গঞা ৰাইজে ৷ দিনটোৰ হাড়ভঙা শ্ৰমৰ অন্তত এই সকল লোকে এতিয়া শান্তিৰে টোপনি যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে ৷ ৰাইজে চৰকাৰ তথা বন বিভাগক তৎকালীন ভাৱে ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ আজি দিনৰ ভাগত ফুলবাৰী খণ্ড বন বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় (Man Elephant conflict in Assam) ৷

