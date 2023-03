লখিমপুৰ, ২৩ মাৰ্চ : বৰ্তমান চৰকাৰৰ আঁচনিৰ সীমা-সংখ্যা নাই (Assam gov development schemes) । বিভিন্ন আঁচনিৰ নামকৰণেৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা এইখন চৰকাৰে নিজকে জনদৰদী হিচাবে দাবী কৰি আহিছে । কেৱল সিমানেই নহয়, চৰকাৰী আঁচনিবোৰৰ ঢাক-ঢোল বজাই আহিছে বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে । কিন্তু এই চৰকাৰী আঁচনিবোৰৰ পৰা প্ৰকৃততে কিমান উপকৃত হৈছে সৰ্বাসাধাৰণ ! উপযুক্ত ব্যক্তি তথা পৰিয়ালে লাভ কৰিছেনে এই আঁচনিবোৰৰ সুবিধা ? নে কেৱল প্ৰচাৰৰ চমকৰ বাবেই এইবোৰ আঁচনি ! এই কথা এই কাৰণেই উত্থাপন কৰা হৈছে যে এই আঁচনিবোৰে এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই একাংশ অঞ্চল তথা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক (real beneficiary deprived from govt schemes) ।

তাৰেই এক উদাহৰণ হৈছে লখিমপুৰৰ এইখন গাঁও । এক প্ৰকাৰ যেন চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ লখিমপুৰৰ এইখন গাঁৱত । কিয়নো আজিকোপতি চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰা নাই এই গাঁওখনক (villagers of Lakhimpur deprived from govt schemes) । অথচ চৰকাৰীভাৱে চলিছে ৰাজ্যৰ সামগ্রিক বিকাশৰ শ্লোগান । নিতৌ উন্নয়নী জয়গানেৰে বাতৰিকাকতত ওলাইছে ৰংচঙীয়া বিজ্ঞাপন । পিছে বাস্তৱত তাৰ ওলোটা প্ৰতিচ্ছবি (poor condition of village of Lakhimpur) ।

চৰকাৰীভাৱে উন্নয়নৰ ঢাক-ঢোল কোবোৱাৰ বিপৰীতে উন্নয়নী কোনো আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা অঞ্চলে ভ্ৰুকুতি কৰিছে । লখিমপুৰ নগৰৰ নাতিদূৰৈতে আছে এনে এখন দুৰ্দশাগ্ৰস্ত গাঁও । একপ্রকাৰে চৰকাৰী উন্নয়নী আঁচনিৰ যেন প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ এই গাঁওখন । গাঁওখনক আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী উন্নয়নী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই । এই গাঁওখন হৈছে দুই নং সোমদিৰিমুখ গাঁও। গাঁওখনত আজিলৈকে ৰাস্তা-পদূলি, বিদ্যুৎ, খোৱাপানী, চৰকাৰী ঘৰ, শৌচালয় আদিৰ একো চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ নকৰিলে । চৰকাৰৰ ওচৰত বহু আবেদন-নিবেদন কৰি ভাগৰি পৰিছে গাঁওবাসী । ওঠৰটামান পৰিয়ালে বসবাস কৰা গাঁওখনত সকলোৰে ভগা-ছিগা জুপুৰি ।

উৱলি যোৱা জুপুৰিত বাস কৰিছে গাঁওবাসীয়ে । ৰাজ্যত অনাময় শৌচালয়, জল জীৱন আঁচনি আদিৰ চালে চকু চাত মাৰি ধৰা উন্নয়নৰ বিজ্ঞাপন । কিন্তু এনে কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱাগৈ নাই সোমদিৰিমুখ গাঁৱক । কুৰি বছৰৰো অধিক সময় কেৱল চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ শ্লোগান শুনিয়েই পাৰ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে । পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ, বিধায়ক, চৰকাৰ কাৰো সুদৃষ্টি নপৰা গাঁওখনৰ বাসিন্দাই ৰাস্তা-পদূলি, খোৱাপানী, বিদ্যুৎ, শৌচালয়বিহীন গাঁওখনত ভগা-ছিগা জুপুৰিত জীৱন-যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে ।

আনকি গাঁওখনৰ একো একোটা পৰিয়ালৰ বিকলাংগ সন্তানো চৰকাৰী ঘোষিত সাহায্য আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । ফলত চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকল এতিয়া আশাহত হৈ পৰিছে । প্ৰচণ্ড দুখ আৰু ক্ষোভত গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকৰ অৱস্থা তেনেদৰেই ৰাখিবলৈহে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।

