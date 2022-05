লখিমপুৰ,২৭ মে': পুনৰ ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী ধাৱমান হৈছে আলফা(স্বাঃ)ৰ প্ৰতি(Many young people are attracted to ULFA) । এই ক্ষেত্ৰত বাধা দিবলৈ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন(Assam police strict on preventing ULFA joining) । সামাজিক মাধ্যমতো চোকা নজৰ প্ৰশাসনৰ । নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটোৰ সমৰ্থত কোনো ধৰণৰ লিখনি দেখা পালেই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমত আলফা সমৰ্থিত প'ষ্ট দি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল লখিমপুৰৰ এজন যুৱক ।

লখিমপুৰ নগৰ এলেকাৰ নকাৰী নিবাসী ভাইটি আলিৰ পুত্র ২৭ বছৰীয়া ফাৰুক আলী ওৰফে বীৰুভাই নামৰ যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল আলফা সমৰ্থিত এক পোষ্ট । ফাৰুকে আলফাত যোগদান কৰিম বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল সামাাজিক মাধ্যমত । সেয়েহে সামাজিক মাধ্যমত আলফাত যোগদান কৰিম বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আনকো উচতনি দিয়াৰ অভিযোগত যুৱকজনক বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

ধৃত ফাৰুকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায়িক জিম্মালৈ । সততে কৈ অহাৰ দৰে সামাজিক মাধ্যমত শেন চকু ৰখা আৰক্ষীৰ দৃষ্টিৰ পৰা সাৰি নগ'ল ফাৰুক ওৰফে বীৰুভায়ো । উল্লেখ্য যে তেঁওৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ সদৰ থানাত 262/22 নম্বৰত আৰু 120(B) /121/121(A) ধাৰাৰ লগতে RW 10/13/15(1) /17/18/18(B) UA(P)/66(f) ACT ত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰ মৰ্মে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।

