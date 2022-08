লখিমপুৰ, 26 আগষ্ট: শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ নামত শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে (Government schools will be closed in Assam)। মাধ্যম বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ্ৰাসৰ (School amalgamation in Assam) বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

ইফালে ৰাজ্যত বন্ধ হ’বলগীয়া ৩৪ খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছে লখিমপুৰৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ নাম (Two government schools will be closed in Lakhimpur)৷ ২০২২ বৰ্ষত মেট্ৰিকত শূন্য ফলাফল দেখুওৱা বিদ্যালয় চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে জিলাখনত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Poor result school to close) ৷ জিলাখনত বন্ধ হ‘ব বিদ্যালয় দুখন হৈছে আজাদ আদৰ্শ বিদ্যাপীঠ আৰু শান্তি জ্যোতি হাইস্কুল ৷ লক্ষ্যণীয়ভাৱে কেৱল ২০২২ বৰ্ষতই বিদ্যালয় দুখনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফলাফল শূন্য নহয়, ২০২১ বৰ্ষতো আজাদ আদৰ্শ বিদ্যাপীঠৰ পৰা অৱৰ্তীণ হোৱা দুজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ দুয়োজনেই অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২০ বৰ্ষত ২১ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৩ গৰাকীয়েই অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল ৷

লখিমপুৰত বন্ধ হ’ব দুখন চৰকাৰী বিদ্যালয়

আনহাতে ২০১৯ বৰ্ষত ৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৩ গৰাকী, ২০১৮ বৰ্ষত ১৬ গৰাকীৰ ভিতৰত ৭ গৰাকী , ২০১৭ বৰ্ষত ৮ গৰাকীৰ ৩ গৰাকী আৰু ২০১৬ বৰ্ষত ৯ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৭ গৰাকীহে উৰ্ত্তীণ হৈছিল ৷

ইয়াৰ সমান্তৰালকে শান্তি জ্যোতি হাইস্কুলৰ পৰা ২০২২ বৰ্ষত মেট্ৰিকত অৱৰ্তীণ হোৱা ১১ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ এগৰাকীও উত্তীৰ্ণ হ’বলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ ২০২০ বৰ্ষত ১৩ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ৫ গৰাকী, ২০১৯ বৰ্ষত ২২ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৩ গৰাকী, ২০১৮ বৰ্ষত ২২ গৰাকীৰ ভিতৰত ১২ গৰাকী, ২০১৭ বৰ্ষত ১৯ গৰাকীৰ ভিতৰত ৬ গৰাকী আৰু ২০১৬ বৰ্ষত ১৩ গৰাকীৰ ভিতৰত ৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে শিক্ষক তথা অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এনে বিদ্যালয়সমূহক পুনৰ এটা সুযোগ দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে ৷ অধ্যয়ন কৰি থকা বিদ্যালয়খন বন্ধ হৈ যাব বুলি শুনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰো মন সেমেকিছে ৷

বিগত বৰ্ষত ক’ৰণাই শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিভিন্ন বেমেজালী সৃষ্টি কৰাৰ পিছত গা টঙাই উঠা শিক্ষাব্যৱস্থাৰ এবছৰতে পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ অহাটো কঠিন । যাৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে বহু স্কুলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বা পূৰ্বৰ অৱস্থা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ৷ সেয়েহে এবাৰৰ বাবে এনে বিদ্যালয়সমূহক এটা সুযোদ দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে ৷

