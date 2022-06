পুঠিমাৰী, বৰলীয়া আৰু কলাজল নৈয়ে বাইহাটা চাৰিআলিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ৷ আনকি বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ ইখনৰ পাচত সিখন গাঁও ৷ হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বন্যাৰ্তৰ মাজত ৷ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখ-দুদৰ্শা বুজ ল’বলৈ শনিবাৰে কমলপুৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma at Baihata chariali) ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ দেশত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest over Agnipath Scheme)। বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি বহু ৰাজ্যত প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে । ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অগ্নিবীৰসকলৰ বাবে চিএপিএফ আৰু অসম ৰাইফলছত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ১০ শতাংশ খালী পদ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব ।

ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ কবু চাপৰিৰ চিয়াং নদীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে (Flood in Dhemaji) ৷ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক তিনি দিনৰ বাবে চাউল, দাইল আৰু নিমখ বিতৰণ কৰে (Flood relief at Junai ) ৷

গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই উন্নয়ন খণ্ডত দুই দালালৰ দপদপনি । প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি (Corruption under PMAY scheme)। ধনৰ বিনিময়ত হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অভিযোগ ।

চাৰিদিন ধৰি ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা (Flood in Assam 2022) ৷ দ্বিতীয়টো বান আৰু ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈ 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে‌ (9 people died in landslide) । নামনি আৰু মধ্য অসমৰ লগতে পানীত বুৰ গৈছে উত্তৰ অসম। তথ্য মতে এতিয়ালৈকে ৮৪,৩৪৩১ জন লােক বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে (84,3431 people have been affected by the floods) ৷

এথলিট হিমা দাস আৰু অম্লান বৰগোহাঁইৰ অনুশীলনত সহায় হোৱাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান অসম এথলেটিকছ সন্থাৰ (AAA to Provide Financial assistance to Hima Das and Amlan Borgohain) ৷ হিমা দাসলৈ ১ লাখ টকা আৰু অম্লান বৰগোঁহাইলৈ ৫০ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য। সংবাদ মাধ‍্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰিলে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক লক্ষ্য কো‍ঁৱৰে।

বানপানীৰ লগতে গৰাখহনীয়াই ধেমাজি জিলাত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে (Erosion in Dhemaji)। জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেঙাজান গোৱালা গাঁৱৰ আটাইবোৰ ঐতিহাসিক সমল নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । গাঁওখনো অস্তিত্বৰ সংকটত ।

লখিমপুৰত ভৰ বাৰিষা নৈৰ মাজেৰে বিপদসংকুল যাতায়ত একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ । ভৰ বাৰিষাৰ ফলত ফেনে-ফুটুকাৰে বাঢ়িছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ খৰশ্ৰোতা দ্ৰোপাং নৈ ৷ নদীখনৰ দুয়োপাৰে দুটা বৃহৎ মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে (No bridge in Lakhimpur) ।

দুহেজাৰ মেগাৱাটসম্পন্ন এন এইচ পি চিৰ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হ’লে সোৱনশিৰিৰ নামনি অংশৰ বান সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হ’ব ৷ এই মন্তব্য NHPC কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ দীৰ্ঘদিনে প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা দল-সংগঠনসমূহে এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷

শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ঐতিহাসিক দিজৌখনা জানৰ পানীত বিষক্ৰিয়া(Fish soil due to poisoning in Dijokhna Jan water) । মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ ।