বিগত বছৰত নতুনকৈ কৰ্কট ৰোগত আক্রান্ত হৈছে ১,১০,৮৫৭ জন লোক (cancer cases has increased in Assam)। মৃত্যু ৬৬,৮০০ জনৰ । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ সৰ্বাধিক । জিলাখনত প্ৰতি ১ লাখ পুৰুষৰ ভিতৰত ২১৩ জন আৰু প্ৰতি ১ লাখ মহিলাৰ ভিতৰত ১৬৯ গৰাকী কৰ্কট ৰোগী । অসমত ৪৮ শতাংশ, মিজোৰাম আৰু মেঘালয়ত ৭০ শতাংশ কৰ্কট ৰোগীয়েই হৈছে ধঁপাত সেৱনকাৰী ।

ড্ৰাছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত কৰোৱা হৈছে শিশু ছাত্ৰক ৷ লখিমপুৰত বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত ছাত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ ড্ৰাগছৰ কন্টেইনাৰ ৷ নিজ পিতৃ-মাতৃয়েই ছাত্ৰজনক জড়িত কৰোৱাইছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত (Drug peddling by schoolboy in Lakhimpur)৷

ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সম্মানৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ উলিয়াব এই বাইক ৰেলী(Assam police bike rally on first may) ৷ ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চল পৰিদর্শন কৰি এই কথা সদৰি কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই (DGP Bhaskar jyoti Mahanta at Dhubri) । ধুবুৰী আৰক্ষী চাউনিত আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতো মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ৷

চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত ভৰাগুৰিত উদ্ধাৰ তিনিটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ বন মেকুৰী (Wildcat kittens rescued in Samaguri) ৷ ভৰাগুৰিৰ মুকুন্দ চাংমাইৰ বাঁহনিডৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বন মেকুৰীৰ পোৱালিকেইটা ৷ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দুলু বৰাই বন মেকুৰীৰ পোৱালিকেইটা উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিয়ে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষক ৷

দেওবাৰে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত (Maha Mrityunjay Temple) দীৰ্ঘদিন ধৰি নিয়োজিত কৰ্মচাৰী সকলক কৰ্মৰ পৰা বহিস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় (Local people protest in Nagaon) । ‘ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মা মুৰ্দাবাদ’ ধ্বনি দি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে ৷

শিক্ষাৰ্থীসকলক ভৱিষ্যতৰ বাটত আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে মহানগৰীস্থিত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অসমীয়া ভাষাৰ সমান্তৰালকৈ ইংৰাজী ভাষাও সাৱলীলভাৱে শিকাৰ উদ্দেশ্যে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত মুকলি কৰা হয় ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰয়োগশালা আৰু দৃশ্য-শ্ৰব্য মাধ্যমত পাঠদান কৰিবলৈ এটি স্মাৰ্ট শ্ৰেণী কোঠা (Smart English classroom launch at Assam Jatiya Bidyalay) ৷

নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰয়োগ সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা (Important guidelines of directorate of higher education) । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যিক, ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ে গঠন কৰিব লাগিব টাস্ক ফ’ৰ্চ ।

বিশ্ববিশ্ৰুত সংগীত শিল্পী তথা অভিনেত্ৰী নাওমি জুডৰ ৭৬ বছৰ বয়সত মৃত্যু (World Famous Singer Naomi Judd passes away)। দ্য জুডছ খ্যাত সংগীত যুটিৰ অন্যতম শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সংগীত জগতত শোকৰ ছাঁ । বিশ্বৰ বহু তাৰকাই আমেৰিকাৰ বিখ্যাত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে পদত্যাগৰ ধাৰা । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে(MLA Rakibul Hussain) কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে দলত্যাগ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ যুৱ কংগ্ৰেছ নেতাই । নেতৃত্বৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি দলত্যাগ কৰে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিজিৎ বৰাই(youth congress general secretary quits) । শীঘ্ৰেই অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা অভিজিৎ বৰাৰ ।

ঐতিহাসিক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শনিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত উদযাপন কৰা হয় মুকলি বিহু ( Bihu celebration at Cotton University ) । বিশ্ববিদ্যালয়ৰৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘থলুৱা সংস্কৃতিৰে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আয়োজন কৰা হৈছে মুকলি বিহু ।’’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাস্কেট বল ৰ্কটত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাস, বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসকল উপস্থিত থাকে ।