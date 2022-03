এক লজ্জাজনক অধ্যায়ৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল পশ্চিমবংগ বিধানসভা (West Bengal Assembly incident) ৷ বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়তে হতা-হতিত লিপ্ত হ’ল ৰাজ্যখনৰ সাত গৰাকীকৈ বিধায়ক (West Bengal MLAs got involved in scuffles) ৷

অৰুণাচলৰ সচিবালয়ৰ দেৱালত NO MORE DAMS লিখি দেওবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হয় শিল্পী নীলিম মহন্ত(Artist Nilim Mahanta arrested by Arunachal Police) । ইয়াৰ পাছতেই নীলিম মহন্তৰ মুক্তিৰ দাবীত উত্তপ্ত হৈ পৰে লখিমপুৰ ৷ ১২ ঘন্টাৰ ভিতৰত শিল্পীগৰাকীক বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি লখিমপুৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ দাবী জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৷

কলকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বীৰভূমৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল চিবিআইক(Calcutta HC orders CBI Probe in Birbhum case) । আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, ৭ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত চিবিআয়ে দাখিল কৰিব লাগিব এই কাণ্ডৰ প্ৰতিবেদন ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত চিবিআয়ে দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা আনাৰুল হুছেইন (CBI interrogated TMC leader) ৰ লগতে অন্যান্য কেইবাগৰাকীকো অভিযুক্তক ৷

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সদনত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ(Price rise of essential commodities) ৷ অধ্যক্ষৰ স্থিতিত ক্ষুব্ধ হৈ সদন ত্যাগ বিৰোধী বিধায়কৰ ।

পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ ৰঙিয়াত চলিল অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Police encounter at Rangia) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী(Drug peddler injured in police encounter) ৷

মাজুলীৰো বিভিন্নজন শিল্পীয়ে নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ মুখাশিল্পৰ বাবে প্ৰখ্যাত মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ প্ৰসন্ন গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । শিল্পীৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছে বুলি তেঁও মন্তব্য আগবঢ়ায় । অতি সোনকালে শিল্পীগৰাকীক মুকলি কৰি দিবলৈ মুখাশিল্পী প্ৰসন্ন গোস্বামীয়ে জনাইছে আহ্বান ।

এইবাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'ল অসম আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষী(Assam Nagaland police joint anti-drug programme) । চৰাইদেউৰ অসম নাগালেণ্ড আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ নামতোলাত অসমৰ চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী আৰু নাগালেণ্ডৰ টিজিট আৰক্ষীৰ যুটীয়া সৌজন্যত সমাজৰ বৰবিহ স্বৰূপ অবৈধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে এক সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হয় ।

ৰঙিয়াত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ ৰঙিয়া ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আগৰতলা-দেওগড় এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Cannabis seized in Rangia)৷ অভিযানৰ সময়ত আটক তিনিসৰবৰাহকাৰী ৷

24 মাৰ্চৰ পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ নিউ মাৰ্কেটত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire at New Town Dibrugarh) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত সহায়ৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল(Union Minister Sarbananda Sonowal at Dibrugarh) ৷

বিশিষ্ট শিল্পী, পৰিচালক, নৃত্যবিদ, প্ৰযোজিকা জয়া শইকীয়া দুৱৰাই ১৯৭১ চনত লাভ কৰিছিল “বিহু কুঁৱৰী” উপাধি ৷ জয়া শইকীয়া দুৱৰাই বিহুকুঁৱৰী খিতাপ লাভ কৰা পঞ্চাশ বছৰ পূর্ণ হোৱা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হয় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৷ শিল্পীগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা (Lifetime achievers award to Jaya Saikia Duarah) ৷