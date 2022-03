মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড (Gang rape in Guwahati) ৷ পাঁচ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হ’ল এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৷ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু ৷

মুছলমান ভোটাৰ অধ্যূষিত অসমৰ বহুকেইখন পৌৰসভা অনায়াসে বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । মুছলমান ভোটাৰ কংগ্ৰেছ নাইবা এ আই ইউ ডি এফৰ পক্ষতহে থাকে বুলি যি ৰাজনৈতিক ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাকো মিছা প্ৰমাণিত কৰি বহুকেইখন পৌৰসভাত কংগ্ৰেছ বা এ আই ইউ ডি এফে এখনো আসন দখল কৰিব নোৱাৰিলে । সংখ্যালঘু ভোটাৰে হিয়া উজাৰি বিজেপিৰ পক্ষত ভোট দি বিজেপিৰ জোলোঙা ভৰাই পেলালে (Minority votes to BJP)।

ঘোষণা হ'ল ৫খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল (Assembly election results of 5 states announced)। পাঞ্জাৱক বাদ দি চাৰিখন ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ বিশাল জয় । বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আগবঢ়ালে নিজৰ মন্তব্য ৷

কোকৰাঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন শিক্ষকৰ মৃতদেহ (Brutal murder in Kokrajhar)৷ শিক্ষকজনক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ ৷ দোষীক বিচাৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী দল সংগঠনৰ ৷

ইউক্ৰেইনৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজত আৱদ্ধ অসমৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে । শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় অসমত ১৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী(16 students from Ukraine reached Assam) । তেওঁলোকক অসম ভৱনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । গুৱাহাটীলৈ বিমানযোগে তেওঁলোকক প্ৰেৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ।

লখিমপুৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হয় দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী(Drug Peddlers Injured in Police Firing ) ৷ নিশা প্ৰায় 1 বজাত বান্দৰদেৱাৰ ২ নং পাৰ্বতীপুৰৰ বুধবৰীয়া বজাৰৰ সমীপত থকা ড্ৰাগছৰ ঘাটি আৰক্ষীক দেখুৱাবলৈ নিয়াৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাই ৷ যাৰফলত আৰক্ষীয়ে কৰা গুলিচালনাত(Police Firing at Lakhimpur) আহত হয় আব্দুৰ জব্বৰ আৰু জাকিৰ হুছেইন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident in Guwahati) ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এজন লোক আহত হোৱাৰ উপৰিও এজন দিব্য়াংগ লোক থিতাতে নিহত হয় ৷

কোকৰাঝাৰৰ গোসাইগাঁৱত অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ (Assam police encounter at Kokrajhar)। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হাৰিয়ানাৰ গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী ৷ ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 105 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে গাঞ্জা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাক ৷

অসমৰ মহিলা আন্দোলনৰ বিশিষ্ট নেত্ৰী, CPI(M)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ প্ৰাক্তন সদস্যা মাধুৰী দেৱীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে(Leftist female leader Madhuri devi is no more) ৷ 5 মাৰ্চত হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল মাধুৰী দেৱীৰ ৷

গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত অঘটন ৷ মুকলি হোৱাৰ পূৰ্বেই লক্ষীপুৰত ভাগিল দলং (A wooden bridge collapse in Golpara) । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চচলটোত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনা ৷