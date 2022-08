বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিষদত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অন্তৰ্ভুক্তি

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাৰ নেতৃত্বত গঠিত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিষদত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ নৱগঠিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম (Sarbananda Sonowal included central election committee of BJP) ।

ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বাণিজ্য ১৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি

ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী হৈছে (Trade relations between Tripura and Bangladesh)। যোৱা ৪ বছৰত বাণিত্য ১৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি । পূৰ্বৰ চিপিআই(এম)ৰ চৰকাৰৰ দিনত এই পৰিমাণ আছিল ৩৯০.৬৮ কোটি টকা ।

পত্নীক আন মহিলাৰে তুলনা কৰাৰ আগত এশবাৰ ভাবক এতিয়াৰে পৰা

এতিয়াৰে পৰা পত্নীক আন মহিলাৰ সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰিব ৷ মনে বিচৰা পত্নী লাভ নকৰা বুলিও ক’ব নোৱাৰিব ৷ কিয়নো এই কাৰ্য অপৰাধ হিচাবে গণ্য কৰা হৈছে ৷

স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱকলৈ অসম বিধানসভাৰ এদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশন আৰম্ভ

বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন। সন্ধিয়া ৭ বজালৈ চলিব এই অধিৱেশন। চাৰি ঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা বিশেষ অধিৱেশনখনত বিধায়কসকলে দেশৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে।

প্ৰতিবাদ আৰম্ভ নৌহওঁতেই যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰে হতাহতি আৰক্ষীৰ

বুধবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত (protest of Assam Jatiytabadi Yuva Chatra Parishad) আৰক্ষীয়ে পদপথতে টনা-আঁজোৰা কৰে প্ৰতিবাদকাৰীক । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নৌহওঁতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক (AJYCP protest against Assam Government new education system) ।

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ

মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত গুৱাহাটীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ (KMSS protest in Guwahati)। চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল'গানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান অসম আৰক্ষীৰ । প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।

গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যসামগ্ৰী

খানাপাৰাস্থিত কৃষি সঞ্চালকালয় চৌহদত জৈৱিক কৃষিৰ খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Foundation stone laid for organic farming retail outlet)। কেন্দ্ৰটোত বিক্ৰীৰ বাবে মজুত থাকিব নিৰ্বাচিত কৃষক উৎপাদক গোটসমূহৰ দ্বাৰা উৎপাদিত জৈৱিক কৃষিজাত দ্ৰব্য।

গোলাঘাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

গোলাঘাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (AJYCP protest in Golaghat) । অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী মাধ্যমত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ক পঢ়ুওৱাৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাক লৈ এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (AJYCP oppose english medium in primary level) । প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তনেৰে মাতৃভাষা মাধ্যমক প্ৰকাৰন্তৰে চৰকাৰী বিদ্যালৰ পৰা উঠাবলৈ অভিসন্ধি ৰচা আৰু ইয়াৰ ফলত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজৰ পৰা অসমীয়া ভাষা হেৰাই যাব বুলি দাবী তুলি শীঘ্ৰে চৰকাৰক বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

শোচনীয় অৱস্থাত অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ড

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পর্যালোচনা বৈঠকত অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ শোচনীয় ছবি(real picture of Assam education sector)। বিষয় অনুপাতে শিক্ষক নাই ২৫ শতাংশ বিদ্যালয়ত । এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে ৩,৭১৬ খন বিদ্যালয় । খালী হৈ আছে শিক্ষকৰ ২৮ হাজাৰৰো অধিক পদ । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে ৩৯,২৭৬ গৰাকী অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ।

লখিমপুৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ গণ অৱস্থান

ৰাজ্যজুৰি আব্য়াহত আছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটাৰ পাঠদানৰ মাধ্যম চৰকাৰে ইংৰাজী কৰিব বিচৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(Assam Government new education system)। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল-সংগঠনে(protest against teaching medium from class III in english)। ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে লখিমপুৰত গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।