আমেৰিকাত চলিত বছৰটোত ৬০০তকৈও অধিক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Mass shooting case in US this year)। য'ত বহু নিৰীহ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক ঘূণীয়া হৈ পৰিছে । সেয়ে দেশখনত বন্দুক আইন অধিক কঠোৰ হোৱাটো কামনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেনে ।

শ্বিলং চহৰৰ মাজ মজিয়াত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সৃষ্টি হয় অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ (Tense situation in Shillong) ৷ জিৰিকিন্দিঙৰ ঘটনাত নিহত সকলৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ওলাই আহিছিল সহস্ৰাধিক জনতা ৷ সেই সময়তে উত্তেজিত ৰাইজে আক্ৰমণ কৰে নিৰাপত্তা বাহিনীক (Protesters in Shillong attack security forces)৷

অসম-মেঘালয় সীমান্তত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বন মন্ত্ৰী এতুৱা মুণ্ডাই (Atuwa Munda reacts on Assam Meghalaya border Firing issue) । দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ কেইবালানি আলোচনা হোৱাৰ পাচতো এনে ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাতো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰু সিদ্ধান্তক তলৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তথা সৰ্ব-সাধাৰণে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজনোত অঘটন (Bijnor crime news) ৷ বুধবাৰে মাজ ৰাস্তাতে গুলীয়াই হত্যা কৰা হ’ল এজন ছাত্ৰক (Student shot dead at Bijnor) ৷ সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে CCTV কেমেৰাত ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ (Student murder at Bijnor) ৷ নিহত ছাত্ৰজন BBA ৰ প্ৰথম বৰ্ষত অধ্যয়নৰত কৃষ্ণ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে CCTV কেমেৰাৰ ফুটেজ ৷ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চাৰিটা বিশেষ দলো গঠন কৰিছে ৷

১২ নৱেম্বৰত 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইট' ব্লগৰ জৰিয়তে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলক দিয়া ভাবুকিৰ সন্দৰ্ভত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ৷ গোচৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এই ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলৰ সন্ধানত শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে উপত্যকাটোৰ সাতটাকৈ স্থানত চলালে অভিযান ৷

লাচিত বৰফুকনক হিন্দু নেতা সজোৱা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (MLA Atul Bora on Lachit Barphukan) । আহোম সেনাপতিগৰাকীয়ে অসমত বাস কৰা হিন্দু, খ্ৰীষ্টান, মুছলমান, জৈন, বৌদ্ধ ধৰ্মালম্বী লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি অসমক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল বুলি উল্লেখ বিধায়কগৰাকীৰ (Lachit Barphukan fought for the security of Assam) ।

এইবাৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব উত্তৰ পূৱৰ সাতখন ৰাজ্যৰ প্ৰসূতি চিকিৎসক সমাৰোহ (Jorhat Medical College) ৷ ২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৪ ডিচেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব এই সমাৰোহ (NEOGSCON 2022) ৷ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এই কথা সদৰী কৰে আয়োজক সমিতিৰ সম্পাদিকা ডাঃ প্ৰনবিকা মহন্ত গোস্বামী আৰু সভাপতি অমল ফুকনে । এই সমাবেশৰ অংশস্বৰূপে অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু আলট্ৰাচাউণ্ডৰ ওপৰত এখনি বিশেষ কৰ্মশালাৰো আয়োজন কৰা হ’ব ।

কাটাৰ বিশ্বকাপ ২০২২ ত ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সাজু চেলিমা মুকানচাংগা ৷ ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেল পৰিচালনাৰ দায়িত্বত মহিলা ৰেফাৰী ৷ চেলিমাৰ লগতে এইবাৰ আন দুগৰাকী যমশিতা য়ামশিতা আৰু ষ্টেফানি ফ্ৰাপাৰ্ট আছে ৰেফাৰীৰ দায়িত্বত(Woman Referee in Fifa) ৷

তেজপুৰত শোকাৱহ ঘটনা (Livestock died in Tezpur) ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুটাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু ৷ বনৰীয়া গাহৰি ধৰিবলৈ পতা বৈদ্যুতিক ফান্দত (হাকুতা) পৰিল দুটাকৈ পশুধন ৷

এখন নহয় দুখন নহয় । একেলগে 3003 খন বিবাহ । এই বিৰল দৃশ্যপটৰ সাক্ষী হ’ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদ । আয়তীৰ উৰুলি-পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰধ্বনিৰে মুখৰিত গাজিয়াবাদৰ আকাশ বতাহ (Social marriage program in Ghaziabad) ৷