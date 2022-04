ব’হাগ মানেই নতুনৰ আশা, ব’হাগ মানেই আশাৰ বতৰা ৷ ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহু ৷ আজি গৰু বিহু (Rangali Bihu celebrates in Assam) ৷ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমতো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া বিশেষকৈ কৃষক সমাজে পালন কৰিছে গৰু বিহু (Goru Bihu celebrations at Makum) । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰ খেলপথাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ গৰু বিহুৰ লগতে এদিনীয়াকৈ বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালীৰ ৰঙত বিলীন হ’বলৈ বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে মাকুমবাসীয়ে ৷

আজি গৰু বিহু ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা মাহ-হালধিৰে গোহালিৰ গৰুহালক নোৱাই-ধুৱাই ৰঙালীক (Rangali bihu celebrates in Assam) আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ, খোৱাং গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু (Goru Bihu celebrations at Moran) । অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ অন্যতম উৎসৱ এই গৰু বিহু । গৰু বিহুত গাঁৱৰ কৃষকসকলে ঘৰৰ গৰু কেইটাক ওচৰৰ নৈ অথবা জান-জুৰিৰ ঘাটলৈ লৈ গৈ গা ধুৱাই পূজা কৰে । এই পৰম্পৰাৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আজি কৃষক ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু ।

হেকাৰৰ কবলত পৰিছে দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Oil India Limited server hacked) ৷ বৰ্তমানলৈকে স্তব্ধ হৈ পৰিছে অইল ইণ্ডিয়াৰ সমগ্ৰ কাম-কাজ ৷

বুধবাৰৰ দিনটোৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in various places of Assam) সংঘটিত ৷ তিনি পৃথক স্থানত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 9 গৰাকীকৈ লোকে ৷ ডবকাত একে পৰিয়ালৰ সদস্য তথা 6 গৰাকীকৈ আত্মীয়ই হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷

চুবুৰীয়া ৰাজ্যত লটাৰী চলি থকাৰ বাবে অসমে চৰকাৰে হেৰুৱাইছে বুজন পৰিমাণৰ ৰাজহ । সেয়ে দুই দশকৰ পাছত পুনৰ লটাৰী আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা চৰকাৰৰ (Government Lottery in Assam)। লটাৰীৰ যোগেদি প্ৰতি বছৰে চৰকাৰে লাভ কৰিব ২০০০ কোটিৰ পৰা ২৫০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত পনদেছ চেংয়ুং নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে মহিলাৰ শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Women Molesting in Haflong) ৷ পনদেছ চেংয়ুঙৰ বিৰুদ্ধে হাফলং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই ৷ ইয়াৰ পাছতেই পনদেছ চেংয়ুঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনে ৷ এই অভিযোগৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পনদেছ চেংয়ুং ৷ সম্প্ৰতি পনদেছ চেংয়ুক সন্ধানহীন ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

বিজেপি সাংসদ তথা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যক বুধবাৰে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ড৹ সতীশ পুনিয়াৰ সৈতে কাৰাউলীলৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীয়ে বাধা দিছিল নেতাগৰাকীক(BJYM President stopped by Police from visit Karauli) । ফলত ৰাজপথতেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷

গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পৌৰ নিগম এলেকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োজিত হ'বলগীয়া আৰক্ষীৰ লোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উপৰি ৭৪ জন ছেক্টৰ অফিচাৰ আৰু ৮ জন জ’নেল অফিচাৰক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা (security arrangements for GMC elections 2022)।

ৰাজস্থানৰ জয়ছালমেৰত এটা পদপথৰ একাংশ হঠাতে খহি নলাৰ ভিতৰত সোমাই পৰে পাঁচজন যুৱক ৷ যুৱককেইজনৰ নলাত সোমাই পৰা সময়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত এখন বাইকো সৰি পৰে ৷ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'টো(Jaisalmer viral video) ৷ জানিব পৰা মতে, জয়ছালমেৰৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ওচৰৰ এখন টায়াৰ পাংচাৰৰ দোকানত পাংচাৰ ঠিক কৰিবলৈ আহিছিল যুৱককেইজন ৷ এজন যুৱকে বহি পাংচাৰ ঠিক কৰি আছিল আৰু আন চাৰিজন যুৱকে কাষতে থিয় হৈ কথা পাতিছিল ৷ কিন্তু হঠাতে নলাটোৰ ওপৰৰ পদপথ ভাঙি বাইকখনৰ সৈতে পাঁচজন যুৱক নলাত সোমাই পৰে ৷

মহানগৰীত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ মহানগৰীত উদ্ধাৰ হৈছে ইটোৰ পাচত আনটো মৃতদেহ (Dead body rescued in Guwahati) ৷ এইবাৰ ৭২ ঘন্টাত মহানগৰীত উদ্ধাৰ হ'ল ৭ টাকৈ মৃতদেহ ৷