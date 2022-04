লখিমপুৰ, 30 এপ্ৰিল : বয়স মাথো তিনি বছৰ । লখিমপুৰৰ তিনি বছৰীয়া এটি কণমানিৰ নাম সন্নিবিষ্ট হ’ল অসম বুকচ অৱ ৰেকৰ্ডছত । অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তর্ভুক্ত হোৱা কণমানিজনী হৈছে লখিমপুৰৰ তিনি বছৰীয়া নাইছা ৰায় ৰাজকাকতি (Three years girl of Assam gets into the Assam Book of Records)।

দুহাতত ৰং সানি সৃষ্টিশীলতাৰ সপোনৰে আগুৱাইছে কণমানি নাইছা । লখিমপুৰৰ চৌখাম নিবাসী বিশিষ্ট চিকিৎসক দম্পত্তি ডাঃ নিশান্ত ৰাজ কাকতি আৰু ডাঃ চৰিতা ৰায়ৰ তিনি বছৰীয়া কন্যা নাইছা ৷ নাইছাই 18 মাহ বয়সৰ পৰাই দুহাতত ৰং সানি মগ্ন হৈছিল সৃষ্টিশীলতাত ।

নাইছালৈ অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ সন্মান

প্ৰায় এবছৰ বয়সৰ পৰাই ৰঙৰ সৈতে খেলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল নাইছা ৷ যাৰ বাবে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কোমল দুহাত ৰঙীন কৰিবলৈ ৰঙৰ তুলিকা তুলি দিছিল । ৰঙেৰে উমলি জামলি নাইছাই শিশু কোমল অনুভূতিৰে আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত আঁকিলে ভালেকেইখন ছবি ।

নাইছাৰ পিতৃ মাতৃয়েও এই ছবি সমূহ ভৱিষ্যতৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সকলো ছবি একগোট কৰি এখন ইলাষ্ট্ৰেচন বুক প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে ৷ এই ইলাষ্ট্ৰেচন বুকখনৰ বাবেই অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তর্ভুক্ত হ’ল কণমানি নাইছাৰ ।

লখিমপুৰৰ ভেলীভিউ স্কুলৰ নাৰ্চাৰীৰ ছাত্ৰী কণমানি নাইছাৰ এনে সৃষ্টি শীলতাৰ অংকুৰিত বীজৰ স্বীকৃতিত এতিয়া সকলো বিমুগ্ধ হৈ পৰিছে ৷ মাত্ৰ তিনি বছৰ বয়সতে নাইছাই লাভ কৰা এনে কৃতিত্বত এতিয়া পঞ্চমুখ পৰিয়াল তথা আত্মীয় ৷

