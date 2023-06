বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

বিহপুৰীয়া, ৭ জুন: ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত বুধবাৰে এক অবাঞ্ছনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় (Tense situation in Bihpuria College)। বিগত ২৪ দিনে মহাবিদ্যালয়খনত শিক্ষক গোটে অব্যাহত ৰখা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় (Clash between principal and teachers in Bihpuria) । উল্লেখযোগ্য যে মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক গোটে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ অমূল্য কুমাৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় কেলেংকাৰি, মানসিক নিৰ্যাতন, মহাবিদ্যালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য থকা কম্পিউটাৰ চুৰিকে ধৰি কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে ।

শিক্ষকৰ এই দীঘলীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতেই বুধবাৰে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক গোটৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ অভিযোগ তুলি মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশ পথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই একাংশ শিক্ষকে মহাবিদ্যালয়ৰ মূল পথেৰে সোমাই যাওতে এগৰাকী ছাত্ৰক শিক্ষকৰ বাহনে আঘাত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানতেই এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷

বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা শিক্ষক গোটৰ প্ৰতিবাদীকাৰীসকলে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ অমূল্য হাজৰিকাৰ লগত তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় ৷ পৰিস্থিতি এনে এটা পৰ্যায় পায়গৈ যে দুই এগৰাকী শিক্ষকে অধ্যক্ষ গৰাকীক প্ৰহাৰ পৰিবলৈ চোঁচা লয় । শিক্ষকৰ উগ্ৰমূৰ্তি দেখি অধ্যক্ষগৰাকী আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰোতে আঘাতপ্ৰাপ্তও হয় ।

পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি লগে লগে ঘটনাস্থলীত পুনৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ গৰাকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ নিব লগা হয় । ইপিনে, মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষক গোটেও অধ্যক্ষ অমূল্য হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিহপুৰীয়া থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । সম্প্ৰতি বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়খনত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক যদিও অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ বাবে বিহপুৰীয়াৰ সচেতন ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে ৷

