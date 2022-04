বিহপুৰীয়া,১ এপ্ৰিল : লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড (Sensational murder in Bihpuria)। মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ । চৰ্মত বানু নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নিজৰে পুত্ৰক (Mother brutally kills her son in Bihpuria) । ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ।

বিহপুৰীয়াৰ বৰাইখনাত শুকুৰবাৰে পুৱাই সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড ৷ মাতৃৰ হাতত মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম চহৰ আলি । পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে খোদ মাতৃ চৰ্মত বানুৱে ।

মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল দুৰ্ভগীয়া পুত্ৰৰ

হত্যাকাৰী চৰ্মত বানুৰ মতে পুত্ৰ চহৰে বিগত বহুদিন ধৰি তেওঁৰ ওপৰত মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল । শুকুৰবাৰেও ঘৰুৱা কোনো কথাত মাতৃৰ সৈতে চহৰে কাজিয়া কৰিছিল । আনকি মাতৃক মাৰিবলৈও খেদি গৈছিল চহৰে । নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে চহৰৰ চকুলৈ বালি দলিয়াইছিল মাতৃ চৰ্মত বানুৱে । তাৰ পাছত মাতৃয়ে বাঁহেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পুত্ৰ চহৰক । মাতৃৰ এই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সম্প্ৰতি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চহৰ আলিৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।

