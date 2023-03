বিহপুৰীয়াত PMAY আঁচনিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

বিহপুৰীয়া, 7 মাৰ্চ : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনৰ গৃহ প্ৰদানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চূড়ান্ত দুৰ্নীতি-অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (scam in Pradhan Mantri Awas Yojana scheme) । তাৰ পিচতো মৌন ৰাজ্য কিম্বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ । শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বাঁহগড়া-ধূনাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত এই আঁচনি প্ৰদানত চূড়ান্ত অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে (scam in PMGAY at Bihpuria of Lakhimpur) ।

অভিযোগ অনুসৰি, পঞ্চায়তটোৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি ভগা জুপুৰী সদৃশ ঘৰত বাস কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে এটা চৰকাৰী বাসগৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই (Real beneficiary deprived of PMGAY at Bihpuria) । কাৰোবাৰ নাম বিগত কেইবা বছৰ ধৰি তালিকাভুক্ত হৈ আহি আছে যদিও এই পৰ্যন্ত ঘৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে দুখীয়া পৰিয়ালসমূহ । কোনো কোনো লোকে বাৰম্বাৰ আবেদন-নিবেদন কৰিও নাপালে কোনো সুফল । যাৰ বাবে নিজাকৈ এটা পকীগৃহ সাজি ল'ব নোৱাৰা ফলত জৰাজীৰ্ণ গৃহতে দিন পাৰ কৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে এইসকল লোকে ।

তাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ নেতা-পালিনেতাই বাৰে বাৰে চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (BJP leader alleged scam in PMGAY in Lakhimpur) । ইয়াৰ প্ৰতিবাদত চৰকাৰী গৃহ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা একাংশ পুৰুষ-মহিলা হিতাধিকাৰীয়ে বাঁহগড়া-ধূনাগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাত চলা দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক, বিজেপি গ' বেক, হিমন্ত চৰকাৰ হায় হায়, মামাৰ চৰকাৰ লেই-লেই ছেই-ছেই আদি শ্নোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা যায় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যিসকল দুখীয়া লোকে চৰকাৰী ঘৰ পাব লাগে সেইসকল লোক এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নেতা-পালিনেতাইহে চৰকাৰী আঁচনি ভোগ কৰি আহিছে ।

অভিযোগ অনুসৰি, পঞ্চায়তটোৰ একাংশ ৱাৰ্ড সদস্যইহে চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰাৰ উপৰি নিকটআত্মীয় লোকৰ নামতো গৃহ আৱণ্টন হৈছে । ইয়াৰ উপৰি এগৰাকী কাউন্সিলৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা দেউৰীৰ নামত দুটাকৈ ঘৰ পোৱাৰ লগতে আত্মীয়ৰ নামতো ঘৰ আৱণ্টন হোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, এজন ৰুগীয়া দৰিদ্ৰ লোকে বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত এটা চৰকাৰী গৃহ পাবলৈ আবেদন জনাই অহাৰ পিচতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ঘৰ পাবলৈ সক্ষম নহ'ল ।

পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজনৰ কিডনি বিকল হৈ ঘৰতে থাকিবলগা হৈছে । চিকিৎসাৰ নামত পত্নীয়ে সোণৰ গহনাও বিক্ৰী কৰিলে । উপায়ন্তৰ মহিলাগৰাকীয়ে পঞ্চায়তটোলৈ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি ঘৰ বিচাৰি গ'লে পঞ্চায়তৰ কৰ্মীসকলে খেদি পঠিয়ায় বুলিও চকুলো টুকি প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ উপৰি এইগৰাকী অসহায় মহিলাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ভৰিতো ধৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

