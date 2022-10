লখিমপুৰ, 29 অক্টোবৰ: ৰাজ্যজুৰি নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে চৰকাৰী অভিযান (Anti drugs operation in Assam)। প্ৰায় প্ৰতিদিনে এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ উপৰিও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ব্যৱসায়ী । পিছে চৰকাৰৰ এনে কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতো থমকি ৰোৱা নাই ড্ৰাগছৰ বেহা (Drug smuggling in Assam) । শনিবাৰে লখিমপুৰৰ ডিৰ্জুত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি এই নিষিদ্ধ বেহা বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় (KMSS protest against Drugs in Lakhimpur)।

ড্ৰাগছৰ বেহা বন্ধ কৰাৰ দাবীত লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ

লখিমপুৰত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিব নোৱৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ জনাই সংগঠন দুটাই । জিলাখনৰ ডিৰ্জু পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গ্ৰাম্য অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ বাবে দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰী সকলে (Drugs smuggling in Lakhimpur)। ঘাটি উৎখাত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী তোলে তেওঁলোকে । ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ সপোন দেখুওৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ।

ড্ৰাগছ পেডেলাৰক এনকাউন্টাৰ কৰি ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ভাষণ দিলে অসম ড্ৰাগছমুক্ত নহয় বুলিও তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । ড্ৰাগছ মাফিয়াৰে আৰক্ষীয়ে মিতিৰালি কৰাৰ অভিযোগ তুলি কমিচনৰ অংক বন্ধ কৰি ড্ৰাগছ মাফিয়াক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৃষক মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ।

উল্লেখ্য যে, শাসনৰ গাদীত বহিয়েই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma against drugs) ৷ তেতিয়াৰে পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Anti drugs operation of Assam police) ৷ বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত গুলীচালনাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে বহুকেইটা ড্ৰাগছ মাফিয়া নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে শতাধিক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু মাফিয়া ৷

কিন্তু ইয়াৰ পাচতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় ৷ শুকুৰবাৰে নিশা মৰিগাঁও আৰক্ষীয়েও জব্দ কৰে প্ৰায় কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ৷ লগতে আটক কৰে দুটা সৰবৰাহকাৰীক ৷ একেদৰে হাউলীতো ড্ৰাগছসহ আটক হয় এটা সৰবৰাহকাৰী ৷ আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পাচতো যেন একাংশই বিভিন্ন সুৰুঙাৰে অব্যাহত ৰাখিছে এই বৰবিহৰ বেপাৰ ৷

