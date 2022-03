লখিমপুৰ, ৮ মাৰ্চ : লখিমপুৰৰ বধাকৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ পঃৰাগ (Post harvest festival Porag observes by Mising people) । পৰম্পৰাগত পঃৰাগ উৎসৱ উপলক্ষে এক উদুলি মুদুলি পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰৰ বধাকৰাৰ মিগমচুক ক্ষেত্ৰত । মঙ্গলবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্য্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মিছিং জনগোষ্ঠীয় উৎসৱ পঃৰাগ ৷ বৰ অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহত জনগোষ্ঠী মিছিং সম্প্ৰদায় সকলৰ পৰম্পৰাগত এই উৎসৱ (Porag: post-harvest festival of Mising peoples of Assam) ৷

লখিমপুৰত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ

সম্পূৰ্ণ ৩৬ বছৰৰ অন্তত গাঁওখনৰ ৰাইজে উলহ-মালহেৰে আয়োজন কৰিছে মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ পঃৰাগ ৷ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি মিগমচুক ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশাল তোৰণ আৰু মুৰং অকুম ৷

এই মুৰং অকুমৰ দ্বাৰ উন্মোচনৰ লগতে মিগম অপেঃৰ মুৰং অকুমত প্ৰৱেশক লৈ এক উদুলি মুদুলি পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় উৎসৱস্থলীত ৷ এই অনুষ্ঠানত মিগমচুক মিছিং কৃষ্টি দলে গুমৰাগ চঃমান প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে কৰি তোলে আপ্লুত ৷



লগতে পঢ়ক : বিহপুৰীয়াৰ ভোট কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি