বিহপুৰীয়া,২৬ আগষ্ট : ৰাজ্যত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । সমান্তৰালকৈ মাধ্যম বিতৰ্কও চলি আছে (Assam school medium controversy)। চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বুলিও বহুতে অভিযোগ কৰিছে ।

চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হেমাহিক লৈও বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে লখিমপুৰৰ মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিও চৰকাৰে পিঠি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিয়নো বিশ্ববিদ্যালয়খনত বিগত তিনিটা বছৰে আৰম্ভ হোৱা নাই স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ পাঠদান (PG course not start at Madhabdev University)। শিক্ষকৰ অভাৱকে ধৰি নানা সমস্যাৰ বাবে এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বিমোৰত পৰিছে ।

অনিশ্চয়তাত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠদান

উল্লেখ্য যে বিগত তিনিটা বছৰৰ পাছতো অনিশ্চয়তাত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া ৷ কিয়নো চলিত শিক্ষাবৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ মুঠ ১৪ টা বিভাগৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত (Government goodwill towards Madhabdev University)৷ কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰখনত আজিও আছে শিক্ষকৰ অভাৱ ৷ তিনিটা বছৰৰ পাছত চলিত শিক্ষাবৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয়খনত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ (PG Teaching at Madhabdev University)কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত নহ’লেও পুনৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে প্ৰায়খিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খন ।

অৱশ্যে পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ কোনো এটা বিভাগতে নাই প্ৰয়োজন অনুপাতে শিক্ষক (Lack of teachers at Madhabdev University)৷ কিন্তু শিক্ষক অবিহনে নামভৰ্তি আৰম্ভ কি দৰে কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনে ? এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড° দিবাকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই এই সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ৷

তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে বিশ্ববিদ্যালয়খনত আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া ৷ তিনি বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত চলিত বৰ্ষত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ সঁহাৰিলৈ বাট চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অংশকালীন শিক্ষক বিচাৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ সঁহাৰি অবিহনে সকলো মিছা প্ৰমাণিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :লখিমপুৰত বন্ধ হ’ব দুখন চৰকাৰী বিদ্যালয়