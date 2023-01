লখিমপুৰৰ তিনিটা ছবিগৃহতো আৰম্ভ হ’ল পাঠান

লখিমপুৰ, 25 জানুৱাৰী: অৱশেষত অন্ত পৰিল দেশবাসীৰ অপেক্ষাৰ ৷ আজি মুক্তি লাভ কৰিলে বলিউডৰ কিং শ্বাহৰুখ খানৰ বহু প্ৰত্যাশিত তথা বিৰ্তকিত বোলছবি "পাঠান"(Pathaan film released) ৷ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ ছবিগৃহবোৰতো বোলছবিখনৰ প্ৰথম দৰ্শনীৰ বাবে ভিৰ দৰ্শকৰ । কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সষ্টম অসম আৰক্ষী । প্ৰতিটো ছবিগৃহতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ।

উল্লেখ্য যে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত অসমতো 'পাঠান' বোলছবিখনক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে (Pathaan film controversy in Assam)। ছবিখনৰ বিৰুদ্ধে বজৰং দল আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে । অৱশ্যে অসমৰ মুখ্যমুন্ত্ৰীয়ে ছবিখনৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নহয় বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অসম আৰক্ষীয়ে ছবিগৃহবোৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে ।

অসমত ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাখ লাখ টকাৰ টিকট বিক্ৰী হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰতো কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত চলিছে পাঠান বোলছবিৰ দৰ্শনী (Pathaan started in three theaters in Lakhimpur)। লখিমপুৰৰ তিনিটা ছবিগৃহতো আৰম্ভ হ’ল পাঠানৰ দৰ্শনী (Security arrangements in Lakhimpur over Pathaan film) ৷

নগৰৰ বিশ্ব টকিজ, নক্ষত্ৰ চিনেমা আৰু গল্ড চিনেমাত চাৰিটাকৈ দৰ্শনীৰে চলিছে পাঠান ৷ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে ছবিগৃহসমূহত । আগন্তুক চাৰিদিন পৰ্যন্ত সকলো টিকট বিক্ৰী হৈছে বিশ্ব টকিজৰ । চিনেমাখনৰ বিতর্কই দৰ্শকৰ ওপৰত কোনো নেতিবাচক প্ৰভাব নেপালায় বুলি মন্তব্য বিশ্ব টকিজৰ পৰিচালক নৰেন হাজৰিকাৰ ।

পাঠানৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা চুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান, জন আব্ৰাহম আৰু দীপিকা পাডুকনৰ ছবিখন চাবলৈ ভিৰ কৰিছে দৰ্শকে । উল্লেখ্য যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 'পাঠান' বিৰোধী বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে অসমতো একাংশই এই ছবিখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । একাংশই 'পাঠান' ছবিখনৰ বিৰোধিতা কৰিলেও শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগীয়ে ছবিখনক সমৰ্থন জনাইছে (Houseful show of Pathaan in Lakhimpur)। ইয়াৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে লখিমপুৰত পুৱাই প্ৰথম দৰ্শনীতে ছবিখন চাবলৈ ওলাই আহিছে অনুৰাগী ।

ইফালে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা দিগন্ত হাজৰিকাইও বিৰ্তকিত 'পাঠান' ছবিখনত এক বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে দুটা দিনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও ঘোষণা কৰিছিল যে পাঠানক লৈ কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হ’বলৈ দিয়া নহ’ব । প্ৰতিবাদ কৰিলেও আইন শৃংখলা মানি প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব (Protest against Pathaan)।

আনহাতে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ছবিখন চলি থকা সময়ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল জি পি সিঙে । যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলাৰো প্ৰতিটো ছবিগৃহতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

