কানাইলাল চৌধুৰী স্মৃতি বঁটাৰে সন্মানিত দয়াল কৃষ্ণ নাথ

লখিমপুৰ, ২০ ফেব্ৰুৱাৰী : সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম থকা সংস্কৃতিৱান মনৰ লোকে সংস্কৃতিৰ পথাৰখনতে নিজকে বিলীন কৰি দিয়ে । নিজৰ সাংস্কৃতিক চৰ্চা আৰু তাৰ পৰিবেশনৰ বাবে ঢপলিয়াই ফুৰে অৰঙে-দৰঙে । তেনে এগৰাকী নাট্য সংস্কৃতিৰ সাধক তথা বাহকৰ নাম হৈছে দয়াল কৃষ্ণ নাথ (Drama activist Dayal Krashna Nath) । লখিমপুৰৰ নাটক বলিয়া এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাটককে নিজৰ ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে । সেয়ে নাটকৰ বাবে তেওঁ দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰে । নাটকৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অনুৰাগ আৰু নাট্য চৰ্চাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিতৰে-বাহিৰে বহুবাৰ প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ লগতে সন্মানিতও হৈছে ।

পুনৰবাৰ দয়াল কৃষ্ণ নাথে লাভ কৰিছে এক ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান (national award to drama activist Dayal Krishna Nath) । পশ্চিমবংগৰ কানাইলাল চৌধুৰী স্মৃতি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰী বোকানদীৰ ১নং মাজগাঁৱৰ অভিনৱ থিয়েটাৰৰ পৰিচালক দয়াল কৃষ্ণ নাথক (Kanailal Choudhury award to Dayal Krishna Nath) । অলপতে পশ্চিমবংগৰ খানটুৰা চিত্ৰপট নাট্যগোষ্ঠীয়ে এই বছৰৰ কানাইলাল চৌধুৰী স্মৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰে অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী দয়াল কৃষ্ণ নাথক (Kanailal Choudhry national award of West Bengal) । পশ্চিমবংগৰ গোৱৰদাংগা টাউন হলত অনুষ্ঠিত চিত্ৰপট ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য উৎসৱত তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷

এই অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতক তথা প্ৰবীণ নাট্য পৰিচালক অমিত বেনাৰ্জী, নাট্য পৰিচালক মুৰাৰী বন্দোপধ্যায়, উমা বেৰ্নাজী আৰু বিপ্লৱ কুমাৰ ঘোষ উপস্থিত থাকে । ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুকেইটা সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দয়াল কৃষ্ণ নাথে সচেতন ধাৰাৰ নাটকেৰে সমগ্ৰ ভাৰততে সুখ্যাতি অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে খানটুৰা চিত্ৰপট নাট্যগোষ্ঠীয়ে এই বঁটা প্ৰদান কৰে । উল্লেখ্য যে, দয়াল কৃষ্ণ নাথ হৈছে অভিনৱ থিয়েটাৰৰ পৰিচালক, ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ অনুদান সমিতিৰ সদস্য (Indian govt cultural affairs ministry grant committee) তথা ভাৰত চৰকাৰৰ ফিল্ম চেঞ্চৰ ব’র্ডৰ সদস্য (film sensor board of India) ।

উল্লেখ্য যে, নাটক বলিয়া দয়াল কৃষ্ণ নাথে কেৱল অসমীয়া ভাষাতে নহয়, বৰং হিন্দীকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত নাটক পৰিবেশন কৰি আহিছে । 'কড়োৱা চচ' নামৰ হিন্দী ভষাত পৰিবেশন কৰা এখন নাটক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অৰ্ধ শতাধিকবাৰ মঞ্চস্থ কৰা হৈছে । সকলোতে বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে নাটকখনে । বিশেষকৈ নাটকখনে সমাজলৈ যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সেয়া সৰ্বজন গৃহীত হৈ পৰাত নাটকখনে বিপুল জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে । কেৱল নাটক কৰি বা নাটক বলিয়া হৈয়েই ক্ষান্ত থকা নাই দয়াল কৃষ্ণ নাথ । নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাজ্যৰ ভিতৰ-বাহিৰৰ বহু নাট্য ক্ষেত্রৰ অভিজ্ঞ তথা বৰেণ্য ব্যক্তিক আনি তেওঁ নাটকৰ বহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক এই ধাৰাত চামিল কৰিছে ।

নিজৰ বাসগৃহৰ কাষতে স্থাপন কৰা অভিনৱ থিয়েটাৰ প্ৰকল্প বছৰৰ ১২ মাহেই নিজম পৰিব নিদিয়াকৈ ৰাখিছে । নাটকৰ কৰ্মশালা, নাট মঞ্চস্থ কৰি সজীৱ কৰি ৰাখিছে থিয়েটাৰ প্ৰকল্পটো । সমানে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁ নাট পৰিবেশন কৰি ঢপলিয়াই ফুৰিছে । নাটকৰ বাবে এনেদৰে সৰ্বস্ব উজাৰি দি ঢপলিয়াই ফুৰা নাটক বলিয়া দয়াল কৃষ্ণ নাথ বহুবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মানিত হোৱাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগত সন্মানিত হৈছে । তেওঁৰ এই সন্মান প্ৰাপ্তিত লখিমপুৰৰ ৰাইজে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।

