বিহপুৰীয়া,16 আগষ্ট: দেশজুৰি উদযাপিত হোৱা 76 তম স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে অসমলৈ আহিছে এটি দু:খবৰ ৷ বহি:ৰাজ্যত পুনৰ ৰহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটিছে অসমৰ এজন যুৱকৰ(young man from Assam has died mysteriously abroad again) ৷ নাৰায়ণপুৰৰ ত্ৰিদিপ কোঁৱৰ নামৰ যুৱকজন কৰ্মসূত্ৰে বাসিন্দা আছিল বেংগালুৰুৰ ৷ বেংগালুৰুৰ এটা কোম্পানীত খাদ্য বিভাগৰ অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিল নাৰায়ণপুৰৰ যুৱকজন । কিন্ত অতি ৰহস্যজনকভাৱে তিনিদিন পূৰ্বে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ৷

মৃত্যুৰ তিনিদিনৰ পিছত 15 আগষ্টৰ নিশা যুৱকজনৰ নশ্বৰ দেহ নাৰায়ণপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৷ কালি নিশাৰ ভাগতেই পৰিয়াল,আত্মীয়-স্বজনৰ উপস্থিতিত ত্ৰিদিপ কোঁৱৰৰ অন্তেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ।

যুৱকজনে বাস কৰি অহা বেংগালুৰুৰ এপাৰ্টমেন্টটোৰ অষ্টম মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যুমুখত পৰাৰ খবৰ লাভ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে, যুৱকজনৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা লাভ কৰিছে ভিন্ন তথ্য, যিয়ে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ৷ যুৱকজনৰ মৃত্যু এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী কৰিছে আত্মীয়-স্বজন আৰু স্থানীয় ৰাইজে ।

যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰি কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়াল,স্থানীয় ৰাইজ আৰু আছু নেতৃত্বই(Demanded judicial inquiry into the death of the young man) ।

উল্লেখ্য যে, মেধাসম্পন্ন যুৱকজন নাৰায়ণপুৰৰ অশোক গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক প্ৰফুল্ল কোঁৱৰ আৰু সুৰমাই কোঁৱৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল । মৃত্যুৰ দিনা নিশা ৯ বজাত যুৱকজনে দেউতাকৰ সৈতে ফোনত কথা পতাৰ পিছত পিছদিনা পৰিয়ালৰ লোকক যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি তেওঁৰ স্থানীয় আবাসীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়ে । লক্ষণীয় যে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ আগদিনা তেওঁ কৰ্মৰত প্ৰতিষ্ঠানটোত লাভ কৰিছিল পদোন্নতি ।

