শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

লখিমপুৰ ,৩ জানুৱাৰী: লখিমপুৰ জিলাৰ সোৱণশিৰি বৰ্ষামুখত মিচিং আগম কেবাঙৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Protest against Education minister at Lakhimpur)। শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত সোৱণশিৰিৰ বৰ্ষামুখত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু গ' বেক, শিক্ষামন্ত্ৰী হায় হায় আদি ধব্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰিক্কং অৱনৰি বাংকে আগম কেবাঙৰ লগতে কেইবাটাও মিচিং জাতীয় সংগঠনে (Mising Agam Kebang protest in Lakhimpur)। উল্লেখ্য় যে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ মন্তব্য় প্ৰকাশ কৰিছিল (Comments on appointment of mishing teacher) ।

মিচিং আগম কেবাঙে মিচিং ভাষাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে দাবী জনাইছিল । ইয়াৰ পিছত ডাঃ পেগুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে সংগঠনকেইটাই । বৰ্ষামুখত ৰিক্কং অৱনৰি বাংকে কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক গৰিহণা দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে (Rikkong Avanari Banke in Barshamukh)। তেওঁলোকে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে মিচিং আগম কেবাঙে অনুষ্ঠিত কৰা মিচিং ভাষাত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী সকলৰ বিশেষ টে'ট পৰীক্ষাত (Special TET Test) অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়াই (TET teacher in Assam)। তাৎক্ষণিকভাবে মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰো দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

ৰাজ্যত ২৫ হেজাৰ মিচিং যুৱক-যুৱতীয়ে মিচিং ভাষাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকক বঞ্চনা কৰি সাধাৰণ টে'টত উত্তীৰ্ণক মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক (Demand for Mishing language teacher)ৰূপে নিযুক্তি দিয়াৰ এক কৌশল ৰচনা কৰা হৈছে বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীকো তীব্র সমালোচনা কৰি (Criticism against Education Minister) তেওঁলোকে মিচিং সকলৰ বাবে বিশেষ একোৱেই নকৰাৰ ক্ষোভ প্রকাশ কৰি জনগোষ্ঠীটোক লৈ তেওঁ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ তোলে সংগঠনকেইটাই । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী শীঘ্ৰে পুৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুক সকীয়াই দিয়ে । তেওঁলোোকে কয় য়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্য় কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য় নহয় ।

