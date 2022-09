লখিমপুৰ, ২৮ ছেপ্টেম্বৰ : বিদ্যুৎসহ নিত্য ব্যৱহার্য সামগ্রীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে এতিয়া সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজক জ্বলা-কলা খুৱাইছে (essential commodities price hike) । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছে যদিও চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । বৰং দিনে দিনে বয়বস্তুৰ দাম বৃদ্ধিহে হৈ গৈ আছে (protest against price hike) ।

বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদেও চৰকাৰৰ গা লৰাব পৰা নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু দল-সংগঠনসমূহৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰেই অংশ হিচাবে আজি লখিমপুৰত হোৱা প্ৰতিবাদে পুনৰ নগৰখন কঁপাই তোলে (Lakhimpur congress protest against price hike) ।

বিদ্যুৎসহ নিত্য ব্যৱহার্য সামগ্রীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ জিলা কংগ্রেছে ৰূপায়ণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ (APCC protest against price hike) । মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি লখিমপুৰ জিলা কংগ্রেছে বিজেপি চৰকাৰক তীব্র সমালোচনা কৰে (APCC criticized BJP govt for price hike) ।

বিজেপি চৰকাৰে বৰ্তমান সুবিধা পালে শ্মশানলৈ নিয়া মৃতদেহৰ ওপৰতো কৰ লগাব বুলি তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্রকাশ কৰে জিলা কংগ্রেছৰ নেতৃবৰ্গই । বিগত সময়ছোৱাৰ মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে বৰ্তমান চৰম অৱস্থা পোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্রেছ নেতৃবৰ্গই ৰাইজক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অন্যথা ৰাইজে আত্মহত্যা কৰাৰ বাদে বিকল্প নাথাকিব বুলিও লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই কয় ।

লগতে পঢ়ক :গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি: 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ