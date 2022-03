লখিমপুৰ,২৯ মাৰ্চ: শিল্পী নীলিম মহন্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ পৰিস্থিতি । সোমবাৰে অৰুণাচলৰ মূখ্য মন্ত্রীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰৱল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত আজিও আন কেইবাটাও সংগঠনে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ লখিমপুৰৰ বান্দৰদেৱাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ একাধিক সংগঠনৰ ।

চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক অতি শ্ৰীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবীত অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ বান্দৰদেৱাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । অৰুণাচলৰ মুখ্য মন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাধিক সংগঠনে । কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতি আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সহযোগত প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

নীলিম মহন্তক শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ (KMss stages protest for release of graffiti artist Neelim Mahanta) । অন্যথা অৰুণাচলৰ সকলো প্ৰবেশ দ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । উল্লেখ্য যোৱা দুদিন পূৰ্বে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নীলিম মহন্তক । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সচিবালয়ৰ দেৱালত NO MORE DAMS বুলি চিত্ৰাংকন কৰাৰ বাবদ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিচিল নীলিমক ।

লখিমপুৰত পুনৰ জ্বলিল অৰুণাচলৰ মূখ্যমন্ত্রীৰ পুত্তলিকা

অৰুণাচলৰ ঐতিহ্যৰ গৰিমাত আঘাত হনাৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নীলিম মহন্তক । ইতিমধ্যে দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে শিল্পী গৰাকীক । তেঁওৰ হৈ বিনামুলীয়াকৈ আইনী সাহায্য আগবঢ়োৱা ৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সদৌ অসম উকীল সন্থাই । সোমবাৰে প্ৰতিবাদ কাৰী সংগঠন কেইটাই অতি শ্ৰীঘ্ৰে নিলীম মহন্তক মুকলি কৰি নিদিলে অৰুণাচলৰ প্ৰবেশ দুৱাৰ সমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: বালিমাহী কবি ধনেশ্বৰ ইংতি আৰু শকুন্তলা চৌধুৰীক পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান