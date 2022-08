লখিমপুৰ, 31 আগষ্ট : লখিমপুৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰু প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ (KMSS protest in Lakhimpur)। সংগঠনটোৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত বুধবাৰে লখিমপুৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্রহণ কৰে (Protest against price hike in Lakhimpur)। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট তথা ধৰ্ণাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ জনাই উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দি শ্লোগান দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (KMSS protest against Assam govt)। মূল্যবৃদ্ধিৰ কবলত পৰা দেশখনক চৰকাৰে শ্ৰীলংকা সদৃশ পৰিস্থিতিৰ দিশে আগুৱাই নিছে বুলি ক্ষোভ প্রকাশ কৰি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নোহোৱা পৰ্যন্ত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ক্ষান্ত নহয় বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে সংগঠনটোৱে (Price hike in Assam)। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰী সকলে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে ।

লখিমপুৰত আজিৰ তাৰিখত সামগ্ৰীৰ মূল্য হ’ল চাউল (উন্নত মানৰ) প্ৰতি কেজিত ৫০ টকা, মচুৰ দাইল প্ৰতি কেজিত ১০০ টকা, মগু দাইল প্ৰতি কেজিত ১১০ টকা , ৰহৰ দাইল প্ৰতি কেজিত ১১০ টকা, বুট প্ৰতি কেজিত ৭০ টকা, আটা ৩৫ টকা, মিঠাতেল (ধাৰা) প্ৰতি লিটাৰত ১৮০, দালদা ১৭০ টকা, ৰিফাইন ১৫০ টকা প্ৰতি লিটাৰ, গাখীৰৰ 1 লিটাৰ পেকেট ৭০ টকা, থলুৱা গাখীৰ প্ৰতি লিটাৰত ৬০ টকা, মাছ (থলুৱা) প্ৰতি কেজিত ন্যূনতম ২৫০ টকা, চালানী ২৫০ ৰ পৰা ৫০০ টকা, ছাগলী মাংস ৬০০ টকা প্ৰতি কেজি , কুকুৰা (থলুৱা) ৫০০ টকা আৰু ব্ৰইলাৰ কুকুৰা প্ৰতিকেজিত ২৮০ টকা ৷

একেদৰে পাচলিৰ ভিতৰত লাও গোটে ৭০/৮০ টকা, স্কোৱাচ কেজি ৫০ টকা, অমিতা কেজি ৪০ টকা, জিকা কেজিয়ে প্ৰতি ৪০ টকা, ভোল ৪০ টকা, কোমোৰা কেজি ৫০ টকা ৷ ফল-মূলৰ ভিতৰত আপেলৰ কেজি ২০০ টকা, আঙুৰ ২৫০ টকা, আনাৰস ১০০ টকা জোৰা, কল ডজন ১০০ টকা (মধ্যমীয়া)।

