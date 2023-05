লখিমপুৰত আনন্দ মিশ্ৰ

লখিমপুৰ, 21 মে’: নকল সোণ, জালনোট আদি অপৰাধৰ ক’লা সাম্ৰাজ্য উৎখাতৰ বাবে দেওবাৰে সন্ধিয়া লখিমপুৰত উপস্থিত হ’ল নৱ নিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হিচাবে পৰিচিত আনন্দ মিশ্ৰ ৷ লখিমপুৰত ভৰি থৈয়েই তেওঁ সতৰ্কবাণী শুনালে অপৰাধীক (SP Anand Mishra arrived in Lakhimpur) ৷

অপৰাধীৰ বুকুত কঁপনি তুলি দেওবাৰে লখিমপুৰত ভৰি দিলে জিলাখনৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ৷ নকল সোণ, জাল নোটৰ অভিকেন্দ্ৰলৈ পৰ্যবসিত হৈ পৰা লখিমপুৰত দীর্ঘদিন ধৰি চলি আছিল অপৰাধৰ এখন ক’লা সাম্ৰাজ্য ৷ শেহতীয়াকৈ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই পোহৰলৈ আনে এই ক’লা সাম্ৰাজ্যৰ কথা (IPS Anand Mishra) ৷

লখিমপুৰত চলি থকা বিভিন্ন অপৰাধ আৰু এই ক’লা সাম্ৰাজ্য উৎখাত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰক ৷ বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাৰ স্থলাভিষিক্ত কৰা হৈছে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰক ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 8 বজাত লখিমপুৰৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপে উপস্থিত হয় আনন্দ মিশ্ৰ ৷ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈয়েই অপৰাধ জগত আৰু অপৰাধীক সতৰ্ক বাণী শুনায় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে (Anand Mishra appointed SP of Lakhimpur) ৷

সাংবাদিকৰ আগত তেঁও আইনগত ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে জিলাখনত চলি থকা বিভিন্ন বে-আইনী কাৰ্য-কলাপ বন্ধ কৰাৰ লগতে অপশক্তিক আইনৰ গণ্ডীলৈ অনা হ’ব বুলি স্পষ্ট ৰূপে ঘোষণা কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, আনন্দ মিশ্ৰৰ লখিমপুৰ আগমনৰ বতৰা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শনিবাৰৰে পৰা জিলাখনৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

সকলোৱে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে বিষয়াগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ তেওঁৰ নেতৃত্বত জিলাখন অপশক্তিৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ৰাইজে ৷ আজি তেওঁ লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে বিভিন্ন সংগঠনে গামোচা পিন্ধাই তেওঁক আদৰণি জনায় (IPS Anand Mishra as New SP of North Lakhimpur) ৷

