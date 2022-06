লখিমপুৰ,২০ জুন: ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি(Floods cause extensive damage in Assam) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলো এতিয়া পানীৰ তলত(Flood at Lakhimpur) । জিলা খনৰ চৌদিশে এক হাহাকাৰময় পৰিবেশ । শেহতীয়াকৈ জিলা খনৰ ঐতিহাসিক ঘূণাসুঁতিত চলিছে বানৰ তাণ্ডৱ ।

সোৱণশিৰিৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আৰু নিৰ্মিয়মান সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী বাগৰি অহাৰ ফলত জল মগ্ন হৈ পৰিছে জঙ্কি পানৈ দেশ ৰূপে খ্যাত ঘূনাসুঁতি ।ঘূণাসুঁতিৰ ৭খন গাঁও সোৱণশিৰিৰ বানৰ কবলত । বানৰ কবলত পৰা ঘুনাসুতিত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি(Plight of flood victims) । খাদ্য সামগ্রী,খোৱা পানী, পোহৰৰ অভাৱত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ঘূণাসুঁতিত । বাঢ়নী পানীকেই সেৱন কৰিছে বন্যাৰ্ত ৰাইজে ।

সোৱণশিৰিৰ বলিয়া বানত ঐতিহাসিক ঘূণাসুঁতিত হাঁহাকাৰ

পিয়াহত বাঢ়নী পানী,ভোকত কচু ঢেঁকীয়া খাই ওখ ঠাইত আশ্রয় লৈ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বন্যাৰ্তই । এক হাঁহাকাৰময় পৰিবেশত মথাউৰিৰ ওপৰত বাস কৰি আছে একাংশ লোকে । চৌদিশে অথাই সাগৰ সদৃশ বান, নিশা হলে ঘোৰ অন্ধকাৰময় পৰিৱেশত সাাপ-বেঙৰ সৈতে সহবাহ বানাক্ৰান্তৰ ।

জলমগ্ন হৈ পৰিছে বালিভেটা,১নং নাহৰণী,২নং নাহৰণী,কলীয়নি,উৰীয়াম তলা,উজান তলী আৰু মাধৱপুৰ গাঁও । জলমগ্ন অঞ্চলত খাদ্য সংকটত পৰিছে পশুধন । ভোকত কলমলাই থকা পশুধনৰ খাদ্যৰ নামত একোৱেই নাই । কিন্তু ঘূনাসুঁতিৰ এনে দুৰ্যোগপুৰ্ণ পৰিস্থিতিত প্ৰশাসন বা জন প্ৰতিনিধিয়ে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে । বন্যাৰ্তই চৰকাৰী সাহায্য বিচাৰি জনাইছে আবেদন ।

