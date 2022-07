লখিমপুৰ, 1 জুলাই: অথন্তৰে লগ এৰা নাই লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজক । চলিত বৰ্ষৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত মেডিকেল কলেজখন ৰোগীৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰাৰ পাচৰে পৰা ইটোৰ পাচত সিটো অথন্তৰ ঘটিয়েই আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত (Lakhimpur Medical College)৷

চিলিং ভঙা, জেনেৰেটৰত ইন্ধন নথকাৰ ফলত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব নোৱাৰি প্ৰসূতিৰ মৃত্যু(Woman dies during delivery at LMCH), সদ্যোজাতক অন্য মাতৃৰ হাতত তুলি দিয়া(LMC Baby swap case) আদি বহু কেইটা সৰু-বৰ অঘটনৰ পাচত শুকুৰবাবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত সংঘটিত হ’ল অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire at Lakhimpur medical college) ৷

শুকুৰবাৰে বিয়লি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সদ্যোজাতৰ ICU ত সংঘটিত হ’ল অগ্নিকাণ্ড ৷ শ্বৰ্টচাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোৰ লগে লগে হুৱাদুৱা লাগে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত । শ্বৰ্টচাৰ্কিটৰ ফলত এটা প্ৰচণ্ড শব্দ কৰি ধোৱা ওলোৱাৰ লগে লগে সদ্যোজাতসকলক কেোলাত সাৱতি মাতৃসকল দৌৰাদৌৰিকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে । ফলত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

অৱশেষত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা চিকিৎসালয়খনক ৰক্ষা কৰে । উল্লেখ্য যে, অগ্নিকাণ্ডটোৰ সময়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ICU ত আছিল অৰ্ধশতাধিক সদ্যোজাত ৷

