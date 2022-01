চল চাই কঠীয়া পৰাত ওস্তাদ বুলি জনাজাত বিহপুৰীয়াৰ বিজেপি বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ ক্ষমতাই যেন মূৰত ধৰিছে ! কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াক ধমক ক্ষমতাৰ ৰাগীত বলিয়ান বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ (Threatening Police officer) ৷

ভাইৰেল কল ৰেকৰ্ডিং সন্দৰ্ভত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই (Amiya Kumar Bhuyan viral phone call) । প্ৰথমবাৰলৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ খুলি অতি কৌশলী মন্তব্য আগবঢ়ায় বিধায়কগৰাকীয়ে (Amiya Bhuyan reacts on viral phone call controversy) । ইফালে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধায়কগৰাকীক এনে ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত নকৰিবলৈ বুজাম বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভতো বিধায়ক গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজালেই তেওঁ বুজিব বুলি কয় যদিও এই সন্দৰ্ভত নিশ্চয়তা নাই বুলি কৌশলী ইংগিত প্ৰদান কৰে ৷

শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ লিখাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা দালালসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সৰ্বমুঠ 210 জন দালালক আটক কৰে (Broker arrested from different districts in Assam) ৷ অকল কামৰূপতেই মুঠ 37 জনকৈ দালালক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

সময় মতেই অনুষ্ঠিত হ’ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা ৷ বিহপুৰীয়াত এই কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (Ranoj Pegu on HSLC and AHSEC exam)৷ লগতে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰতহে নতুন শিক্ষানীতি সম্পূৰ্ণ ৰূপে ৰূপায়ন হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (New Education Policy in Assam)৷

মন্ত্ৰী যোগেন মহনে বিচাৰি পালে চান্দা নিবিচাৰা সংগঠন ৷ শনিবাৰে মৰাণত মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ এক অনুষ্ঠানত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মহন উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যত চান্দা সংগ্ৰহ নকৰি সাহায্য বিতৰণ তথা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি অহা সংগঠনৰ ভিতৰত 'মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ' (Marwari Yuva Manch) বুলি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই চান্দা সংগ্ৰহ নকৰাকৈয়ে ভাল কামত জড়িত হৈ আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Minister Jogen Mohan Praises Marwari Yuva Manch at Moran ) ৷

ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (covid positive cases rapidly increasing in assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3390 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.87 শতাংশ ৷

বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বেই হিমন্তৰ প্রশংসাত পঞ্চমুখ ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস (MLA Sashikanta Das praises CM Himanta) । এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত শৰ্মাৰ সৈতে গোপনে সম্পৰ্ক ৰখা বুলিও বিস্ফোৰক অভিযোগ আনে বিধায়ক দাসে ।

হাইলাকান্দিত দুচকীয়া বাহনত অহা তিনি জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে গুলীয়ালে এজনক (miscreants firing in Hailakandi) ৷ আহত লোকজনৰ নাম মাছুক আহমেদ বৰভুঞা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ৰাজ্যজুৰি মাটিৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ (Hike in land prices in Assam)৷ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশীয়ে অলপতে এখন চৰকাৰী জাননী জাৰি কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক জনেলভিত্তিক মাটিৰ চৰকাৰী মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পিছতে মাটিৰ চৰকাৰী মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজহুৱা শুনানি সোমবাৰে অন্ত পৰে ।

বঢ়মপুৰত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta in Barhampur) ৷ নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনীলৈ ১০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ’ব লগীয়া দুই লেনযুক্ত পথটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে চকৰি গাঁৱৰ এখন দলং উদ্বোধন কৰে (CM Himanta inaugurates new bridge in Barhampur) । মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক গায়ন-বায়ন, ঢোল-দগৰৰ সৈতে আদৰে বঢ়মপুৰীয়া ৰাইজে ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে উপনিৰ্বাচনৰ ইংগিত ৷