লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

লখিমপুৰ, 29 মে’: সোমবাৰে লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ এটা নৱ নিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰে শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৷ ভৱন উদ্বোধন কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক দিশৰ বিষয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে (Education Minister Dr Ranoj Pegu) ৷

জনগোষ্ঠীয় ভাষাত পাঠ্যক্ৰম আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মুঠেও অবহেলা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৷ বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰে এবছু, বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত আলোচনা কৰি আছে ৷ জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই বিষয়ক লৈ পুনৰ আলোচনা হ’ব বুলি কয় মন্ত্ৰীজনে ৷ মঙলবাৰে মিছিং সাহিত্য সভাৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছিং ভাষাত কেইবাখনো পাঠ্যপুথি মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিব বুলিও কয় শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Dr Ranoj Pegu) ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, এইবাৰ ৰাজ্য খনত 1 লাখ 30 হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই পৰীক্ষাত অৱৰ্তীৰ্ণ হৈছে ৷ কেইদিনমান সময় লাগিলেও সোনকালেই এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব বুলি তেওঁ কয় (Lakhimpur Girls College) ৷

C TET ৰ জৰিয়তে অসমৰ মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় সমূহত বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ জনাই অহাৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পেগুৱে কয় যে অসমত টেট অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাই ৷ আনহাতে C TET বছৰত দুবাৰ অনুষ্ঠিত হয় ৷ অসমীয়া ভাষাটো যিসকলৰ এল ৱান নহয় তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে অসমত চাকৰি কৰাটো বাদেই আবেদনেই কৰিব নোৱাৰিব বুলিও কয় তেওঁ (Dr Ranoj Pegu Reacts on HS Final Exam Results) ৷

আনহাতে উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় আইনৰ কাম-কাজ চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পেগুৱে কয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আওঁতাত মহাবিদ্যালয়খন সোমাই থাকিব ৷ উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে থকা লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়খনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আওঁতালৈ আনিব পৰা যায় নেকি সেই সন্দৰ্ভতো চিন্তা-চৰ্চা কৰি থকা হৈছে বুলি কয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৷

লগতে পঢ়ক: SI Junmoni Rabha death case:এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁৱত ১৩ টাকৈ সংগঠনৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট