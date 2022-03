বিহপুৰীয়া, 17 মাৰ্চ : অসমীয়া বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা মাহ (One month to go for Rangali) ৷ চাওতে চাওতে নঙলা মুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু । বিহুটিক উলহ-মালহেৰে পালন কৰিবৰ বাবে লাহে লাহে ব্যস্ত হৈছে সকলো ৷ বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহুৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য হৈছে বিহুগীত বা হুঁচৰি ৷ এই অসমীয়া বিহুগীত বা হুঁচৰিত আছে এক বিশেষ মাদকতা ৷ বিহুগীতৰ সমানেই গুৰুত্বপূর্ণ হৈছে বিহুগীতত বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ ৷

সেয়েহে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে বিহুগীতত বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰ ৷ নিঃসন্দেহে ঢোল হৈছে বিহুগীতত বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্ৰ (Dhol in Bihu folk) ৷ এতিয়া এই ঢোল নিৰ্মাণৰ কামত প্ৰতিখন শালত ব্যস্ত শিল্পীসকল (Making of Dhol in Assam) ৷ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ দাস মিউজিকেল ষ্ট'ৰত কৰ্মৰত শিল্পী সকলৰো এতিয়া ব্যস্ততা বঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ কোনোৱে যদি ঢোলৰ খোলাত তালি লগোৱাত ব্যস্ত, কোনোজনে আকৌ অন্তিম পৰশ দি সাজু কৰি তুলিছে ঢোল ৷

হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এমাহ : ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোল নিৰ্মাতাৰ

ক'ৰণাসৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে বিগত দুটা বছৰে ঢোল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছে তেওঁলোকে ৷ অৱশ্যে এইবাৰ এই সকল শিল্পী যঠেষ্ট আশাবাদী ৷ ক’ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশে ব্যৱসায়ত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছিল যদিও এইবেলি এইসকল শিল্পীৰ ঢোলৰ ব্যৱসায় কিছু পৰিমাণে উন্নত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । সেয়েহে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি বিহুগীতত বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী শিল্পী ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওলোকৰ অনবদ্য সৃষ্টি কৰ্মত ৷

লগতে পঢ়ক : বৰপেটাত দৌল মহোৎসৱত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ