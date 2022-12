দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান

বিহপুৰীয়া, 27 ডিচেম্বৰ : তীব্ৰ ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি আৰু খামখেয়ালিৰ মাজেৰে অৱশেষত শপত গ্ৰহণ সম্পন্ন হ’ল দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ (DAC new elected members take oath) ৷ ফলাফল ঘোষণাৰ ছয়চল্লিশ (৪৬) দিনৰ মূৰত মঙলবাৰে পৰিষদখনৰ নাৰায়ণপুৰস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় প্ৰাঙ্গণৰ অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত বাইছগৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যৰ ভিতৰত অধ্যক্ষৰূপে অমৃতপ্ৰভা দেউৰী (DAC chairman Amritprabha Deuri take oath), মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে ভৈৰৱ দেউৰী (DAC CEM Bhoirab Deuri take oath) আৰু উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে ভাস্কৰ দেউৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে (DAC vice CEM Bhaskar Deuri take oath) ৷

কেউজনকে ঈশ্বৰৰ নামত শপত বাক্য পাঠ কৰায় লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত সুমিত সাত্তাৱনে ৷ পৰিষদখনৰ বাইছটা সমষ্টিৰ ভিতৰত শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বাৰটা, কংগ্ৰেছ দলে দুটা, জেপিপি দলে সাতটা আৰু নিৰ্দলীয়ই এটা সমষ্টি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী কংগ্ৰেছ আৰু এগৰাকী নিৰ্দলীয় সদস্যই বিজেপিত যোগদান কৰাত শাসকীয় দলটোৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ১৪ গৰাকীলৈ ৷

নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বাৰখন আসনেৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পাছত জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাইজ ৪৬ দিন অপেক্ষা কৰিব লগা হয় আজিৰ দিনটোলৈ ৷ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ হৈ উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা (minister Pijush Hazarika) আৰু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ৷ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ নীতি-নিয়ম ৰক্ষা কৰি প্ৰেক্ষাগৃহত তিনিগৰাকীক শপত গ্ৰহণ কৰোৱাৰ বিপৰীতে বাকীসকল সদস্যক পৰিষদৰ অতিথিশালাত পৃথকে শপত বাক্য পাঠ কৰায় ৷ উল্লেখ্য, মুখ্য কাৰ্যবাহী আৰু উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দুয়োগৰাকীয়ে উজনি অসমৰ দক্ষিণ পাৰৰ পৰা লাভ কৰাত অসন্তুষ্টি ব্যক্তি কৰিছে বিভিন্নজনে ৷

আনহাতে, শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীক লৈও ক্ষোভ উজাৰিছে একাংশ নেতাই । তেওঁলোকৰ অভিযোগ, সম্পূৰ্ণ মইমতালিৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ । এক অসম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । লগতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৰাইজক উদ্দেশ্যি একো আষাৰ বক্তব্য প্ৰদান নকৰা আৰু নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক মঞ্চত চিনাকি কৰাই নিদিয়াতো তীব্ৰ ক্ষোভিত হৈ পৰে একাংশ ।

উল্লেখ্য যে যোৱা 8 নৱেম্বৰত 22 টা পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় ১০ নৱেম্বৰত (DAC election result) ৷ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 22 খন আসনেই দখল কৰাৰ দাবী কৰিছিল যদিও কাৰ্যত সেয়া নহ’ল ৷ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰে 12 খন আসন ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এখন আসন আছে অগপৰ (DAC election 2022) ৷

এই নিৰ্বাচনত আন দল সমূহতকৈ চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱালে জেপিপিয়ে ৷ দলটোৱে 22 টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 7 টা সমষ্টিত জয়লাভ কৰে ৷ কংগ্ৰেছে লাভ কৰে মাত্ৰ দুখন আসন ৷ আনহাতে, এখন আসন লাভ কৰে নিৰ্দলীয়ই (DAC election final result) ৷

মন কৰিবলগীয়া যে দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে সদলবলে যুঁজত নামিছিল বিজেপি দল ৷ মাজুলী, ধেমাজি, লখিমপুৰ আদিত বিজেপিৰ বাঘা বাঘা নেতাই চলাইছিল প্ৰচাৰ ৷ পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, ভৱেশ কলিতা, প্ৰদান বৰুৱা, নৱ কুমাৰ দলে আদি সকলোৰে মুখত কেৱল 22 খন আসনত বিজয়ৰ কথা আখৈ ফুটা দি ফুটিছিল ৷

পিছে কাৰ্যত সেয়া নহ’ল ৷ ধেমাজি আৰু মাজুলীত বৰ বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খায় বিজেপিয়ে ৷ ধেমাজিৰ 4 খন আসনৰ ভিতৰত এখন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মাজুলীৰ একমাত্ৰ আসনখনত দলটো পৰাস্ত হয় ৷ অতি সৰু আঞ্চলিক দল হ’লেও জিমছায়া পিপলছ পাৰ্টী চমুকৈ জেপিপিৰ উত্থান কিন্তু ঈৰ্ষণীয় আছিল ৷ দলটোৱে 7 খনকৈ আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ইফালে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই একপ্ৰকাৰ হাত দাঙি দিয়া কংগ্ৰেছৰ নাম ৰাখিলে দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠাৰ সময়ত এবাৰো প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা নগ’ল এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক ৷ ভূপেন বৰাৰ গৃহজিলা লখিমপুৰত 6 টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটাতো জয়ী নহ’ল কংগ্ৰেছ ৷

লগতে পঢ়ক :Covid Protocol: ক'ভিডৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ মানি চলক এইসমূহ নীতি-নিয়ম