নাওবৈচা, ৬ ডিচেম্বৰ: শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিছে উচ্ছেদ অভিযান । এনে সময়তে লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত চিআৰপিএফ জোৱানৰ ভূমি সন্দেহজনক লোকে অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Encroachment in Nowboicha) । দেশ মাতৃৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ থকাৰ সময়তে উত্তম সিংহ নামৰ চিআৰপিএফ জোৱানজনৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটিত একাংশ সন্দেহজনক লোকে অবৈধভাৱে ঘৰ সাজি বাস কৰি আছে(Encroachment by suspected people in Nowboicha) । নাওবৈচা ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনস্থ ৰামপুৰৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা চিআৰপিএফ জোৱান উত্তম সিংহ বৰ্তমান শ্ৰীনগৰত কৰ্তব্যৰত হৈ আছে ।

নাওবৈচাৰ অৰণ্য বস্তিত চিআৰপিএফ জোৱানৰ মাটি বেদখল

চিআৰপিএফ জোৱানজনৰ অভিযোগ অনুসৰি, অৰণ্যবস্তি গাঁৱত থকা তেওঁৰ ৫১ নং ম্যাদী পট্টাৰ ২৪ বিঘা মাটি ২০১৪ চনৰ পৰাই ইনচান আলী, ইন্নাতুলা আলী, হুছেইন আলী, ফজৰ আলী, এন্নাতোলা আলী আৰু আমচৰ আলী নামৰ পাঁচজন সন্দেহজনক লোকে দখল কৰি পকী ঘৰ-দুৱাৰ সাজি পাতি বেদখল কৰি আছে(CRPF Jawan's land encroached in Nowboicha) । আনহাতে, চিআৰপিএফ জোৱানজনৰ কোনো হস্তাক্ষৰ নোলোৱাকৈ উক্ত ভূমি কেনেকৈ সন্দেহজনৰ লোকৰ নামত নামজাৰি হ'ল সেয়াও ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে । ইফালে, চিআৰপিএফ জোৱানজনৰ বেদখল কৰা ভূমি সন্দৰ্ভত চিআৰপিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ২০১৫ চনতে লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্তলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও বিষয়টো তেনেদৰেই মীমাংসা নোহোৱাকৈ থাকিল ।

উত্তম সিঙে এতিয়া উপায়হীন হৈ প্ৰশ্ন কৰিছে যে, তেওঁ এতিয়া দেশ ৰক্ষা কৰিব নে নিজৰ ঘৰ-ভেঁটি ৰক্ষা কৰিব । হাত যোৰ কৰি তেওঁৰ মাটিখিনি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে ।

আনহাতে, এই সন্দেহজনক লোকসকলক উত্তম সিংহৰ ভূমি এৰি আঁতৰি যাবলৈ ক'লে হাতত দা লৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি আহে । সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বেদখলকাৰীৰ এই আক্ৰমণাত্মক ৰূপ । সেয়েহে, জোৱানজনে এতিয়া তেওঁৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনক কাতৰ আহ্বান জনাইছে ।

