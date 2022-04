লখিমপুৰ, ২৮ এপ্রিল : জিগনেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কংগ্রেছে গ্ৰহণ কৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰতো কংগ্রেছে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ । লখিমপুৰৰ জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি উত্তাল পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে কংগ্রেছ কৰ্মী সকলে ।

উল্লেখ্য যে, গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানীৰ গ্ৰেপ্তাৰক (Jignesh Mevani arrested by Assam police) লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Congress protest against arrest of Jignesh Mevani)। বাক স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা, ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ বন্ধ কৰাৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷

জিগনেশ মেৱানীৰ মুক্তিৰ দাবীত লখিমপুৰত কংগ্রেছৰ প্ৰতিবাদ

জিগনেশ মেৱানীক বিনা চৰ্তে মুক্তি কৰি দিয়াৰ দাবীত পুনৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Congress protest in Guwahati)। কংগ্ৰেছৰ পূৰ্ব ঘোষিত কাৰ্যসূচী অনুযায়ী প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পুৱা ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত মিলিত হৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

