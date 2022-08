লখিমপুৰ,৩ আগষ্ট : লখিমপুৰত উখল মাখল পৰিৱেশ । লোকে লোকাৰণ্য লখিমপুৰ নগৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্র । আয়তীৰ উৰুলি, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, বৈদিক মন্ত্ৰধ্বনিত মুখৰিত হ'ল ত্যাগ ক্ষেত্ৰৰ আকাশ বতাহ । এয়া বিয়াৰ পৰিৱেশ । কিন্তু এখন দুখন নহয়, একেলগে ৫০০ খন বিয়া ।

লখিমপুৰত ৫ শতাধিক দম্পতী একেলগে বহিল বিয়াত

পাঁচ শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে একেলগে বহিল বিয়াত (Over 500 married together in Lakhimpur)। আচলতে লখিমপুৰৰ সামুহিক বিবাহ সংস্কাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু দা হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত বুধবাৰে ত্যাগ ক্ষেত্রত ৫৯৮ টা দম্পতীৰ সামুহিক বিবাহ সম্পন্ন হয় (Community marriage in Lakhimpur)। আৰ্থিক দুৰ্বলতাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত বিবাহৰ দৰে পবিত্র কাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰোৱা দম্পতীসকলে এনেদৰে বিনা খৰচেৰে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰি যথেষ্ট সুখী । হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি দম্পতিসকলে প্ৰেমাস্পদক আকোঁৱালি এক নতুন জীৱন পথত ভৰি থয় ।

উল্লেখ্য যে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি সম্পন্ন কৰা হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠান । ইফালে সামুহিক বিয়াৰ বাবে শ শ লোকে ভিৰ কৰে ত্যাগ ক্ষেত্ৰ । সকলোৱে দৰা-কইনাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে উদ্যোক্তাসকলক এই মহান কাৰ্যৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

