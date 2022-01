লখিমপুৰ, ২১জানুৱাৰী: জেললৈ গ’ল পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী (Uddhab Bharali sent to judicial custody)। শুকুৰবাৰে বিয়লি প্ৰায় 1 বাজি ৩০ মিনিটত লখিমপুৰৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আত্মসমর্পণ কৰাৰ পিছত আদালতে বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকীক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, এগৰকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী (Uddhab Bharali alleged involvement in sexual harassments of a foster daughter)। লখিমপুৰ সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা ১৩৩২/২০২১ নম্বৰৰ গোচৰ মৰ্মে তেও যোৱা ২৮ ডিচেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা অন্তৱৰ্তী জামিন লাভ কৰিছিল (Bharali secured an interim bail from the Gauhati High Court on December 28) । পিছে সেই জামিনৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত তেও পুনৰ জামিনৰ আবেদন কৰিছিল । কিন্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে তেওৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে । যাৰ বাবে উদ্ভাৱকগৰাকীৰ জেল যাত্ৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপি তেও আত্মৰক্ষাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ বিপৰীতে আজি বিয়লি তেও লখিমপুৰৰ আদালতত আত্মসমর্পণ কৰে আৰু আদালতে তেওক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে উদ্ভৱ ভৰালীৰ অধিবক্তাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, উদ্ধৱ ভৰালীৰ কেতবোৰ সামাজিক কামকাজে একাংশ লোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । যাৰ বাবে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁক জেললৈ যোৱাৰ পথ মুকলি কৰা হ’ল ।

ইফালে আদালতত আত্মসমর্পণ কৰাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাতে উদ্ধৱ ভৰালীয়ে । তেও কয় যে, স্বইচ্ছাই তেও ন্যায়ালয়ত আত্মসমর্পণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কাৰাগাৰত গ্ৰন্থ লিখাৰ বাবে তেও মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে । কাৰাগাৰত তেও লিখিব যন্ত্ৰ আৰু যন্ত্ৰণা নামৰ এখন গ্ৰন্থ । যিখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে হাতপুথি হ’ব বুলি তেও কয় ।

কাৰাগাৰত থাকিবলগীয়া সময়খিনি তেও কেনেদৰে পাৰ কৰিব সেয়াও ঠিৰাং কৰি লোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । দেশৰ চতুর্থ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী প্ৰাপক বিশিষ্ট উদ্ভাৱক উদ্ধৱ ভৰালীৰ জেল যাত্ৰাৰ খবৰে এতিয়া সৰ্বত্ৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

