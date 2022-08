লখিমপুৰ, ২৭ আগষ্ট: অৰুণাচলৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা অসমৰ সীমা সমস্যা শীঘ্ৰেই সমাধানৰ দিশে । ইতিমধ্যে দুইখন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ৰমে ড॰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পেমা খাণ্ডুয়ে সীমা সমস্যাক লৈ কেইবালানি আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে শণিবাৰে দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে পৰিদৰ্শন কৰে বিবদমান দুলুং বনাঞ্চল এলেকা । দুই ৰাজ্যৰ মাজত ৰাজনৈতিকভাৱে সু-সম্পৰ্ক আছে যদিও অসম-অৰুণাচলৰ সীমান্ত এলেকাত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান বিষয়ক লৈ সৃষ্টি হোৱা সংঘাতক লৈ চিন্তিত অসম চৰকাৰ(Assam-Arunachal Pradesh border dispute) ।

ইতিমধ্যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবালানি আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ অন্তত সীমা সমস্যা সমাধানৰ (Border dispute between Assam and Arunachal) বাবে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমাসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে পৰিভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ দুখনে গঠন কৰি দিছে কেইবাখনো সমিতি ৷

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বিবদমান দুলুং বনাঞ্চল এলেকা শনিবাৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে সঞ্জয় কিষাণ, লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা, লখিমপুৰৰ উপায়ুক্ত, ডি এফ অ' আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কৃষি মন্ত্ৰী আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে (Assam Arunachal joint team visits border area ) ৷ বিবদমান এলেকা পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত এন এইচ পি চিত আটাইকেইজনে অসম-অৰুণাচল সীমান্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত এক আলোচনাতো মিলিত হয় ।

অসম অৰুণাচলৰ যুটীয়া দলৰ সীমান্ত এলেকা পৰিদৰ্শন

আলোচনাৰ অন্তত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহ'লেও অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে সাংবাদিকৰ আগত কয়-সীমা সমস্যা সমাধানৰ বিষয়টো দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ কেন্দ্ৰই অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাটো বৰ সদিচ্ছাৰে সমাধান কৰিবলৈ উদ্যোগ লৈছে (Center taken initiatives to resolve the border issue) । এইক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কাম হাতত লোৱা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

সীমা সমস্যাই দুয়োখন ৰাজ্যৰ ৰাইজৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰা নাই । সম্প্ৰীতি অব্যাহত আছে । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত যাতে কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াটো খুটি-নাতি মাৰি সমাধান কৰিব বিচৰা হৈছে । শান্তিপূর্ণভাৱে সুন্দৰকৈ এই সমস্যাৰ সমাধান হ’ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে

উল্লেখ্য যে, চুবুৰীয়া কেইবাখনো ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে সীমা সমস্যা । দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে । ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ সৈতে থকা 12 টা বিবদমান এলেকাৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 6 টাৰ নিষ্পত্তি সম্পন্ন হৈছে । অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা কৌশলেই অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ।

