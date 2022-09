লখিমপুৰ,৭ ছেপ্টেম্বৰ : শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে কেইবাটাও নতুন ঘোষণা কৰিছে (Assam govt new decision on education sector)। চৰকাৰে কেতবোৰ নীতি-নিয়ম আৰু নতুন নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু চৰকাৰৰ নতুন সিদ্ধান্তসমূহকলৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে । বহু স্থানত আকৌ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱাও দেখা গৈছে (Protest against Assam education department)।

এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে (AAP slams Assam education department)। বুধবাৰে লখিমপুৰত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যবস্থাটো ধ্বংস হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে । ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জগৰীয়া বুলিও দলটোৱে অভিযোগ কৰে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক তীব্ৰ সমালোচনা AAPৰ

দলটোৰ নেতাসকলে অভিযোগ কৰা মতে অসম চৰকাৰে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ লৈ যোৱাৰ ষড়যন্ত্র কৰিছে । দীর্ঘ সময় ধৰি শিক্ষা মন্ত্ৰী হৈ থাকি আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্রী হোৱা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ষড়যন্ত্রৰ মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও দলটোৱে অভিযোগ কৰে । AAPৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক এনেদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখা যায় । আনহাতে শিক্ষা খণ্ডৰ পঁয়ালগা অৱস্থাক উন্নীত কৰিবলৈ AAPৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনায় দলটোৰ নেতাসকলে ।

ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ দুৰ্দশা সংক্রান্তত AAPৰ নেতাসকলে বুজ লোৱা বুলিও উল্লেখ কৰি আপৰ জিলা নেতৃত্বই কয় যে লখিমপুৰ মহকুমাতে ১৩০ খন বিদ্যালয় এজনীয়া শিক্ষকৰে চলি আছে । চাৰিখন বিদ্যালয়ত নাই এগৰাকীও শিক্ষক । AAPৰ অভিযোগ ৬০ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা, ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই খেলপথাৰ, ৮৪ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই কম্পিউটাৰ আনহাতে ৮৭ শতাংশ বিদ্যালয়ত আন্তঃগাঁঠনিৰ অভাৱ আছে বুলি অভিযোগ কৰে নেতাসকলে ।

বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ নামতো শিক্ষা ব্যবস্থাক কুঠাৰাঘাত কৰা বুলি AAPৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ নেতাসকলে অভিযোগ কৰে । আনহাতে চৰকাৰক এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে । উল্লেখ্য যে সংবাদমেলত আপৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদিকা স্বপ্না বৰুৱা, সাধাৰণ সম্পাদক মুকুট গগৈ, সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সমন্বয়ক ইউচুফ আলীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ।

