লখিমপুৰ,১৩ ফেব্রৱাৰী : লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ সংযোগী পথত এখন উৰণীয়া সেতু নির্মাণৰ দাবী তুলিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই(Flyover demand at Lakhimpur) ৷ এক সংবাদমেলত এই দাবী জনায় সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই(Asomiya Yuva Mancha demands for flyover) । উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ(Assam CM will inaugurate Lakhimpur Medical College) ৷ লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা চাবতি সংযোগী পথৰ নকাৰীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই মেডিকেল কলেজখনৰ পথত আছে এটা ৰেলৱে ক্ৰছিং ।

সদাব্যস্ত এই পথটোৰ ৰেলৱে ক্ৰছিং বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে ৰাইজে নিতৌ যন্ত্রণা ভোগ কৰি আহিছে । এই পথচোৱাই মেডিকেল কলেজ, বিমান বন্দৰ, সেনা শিবিৰ, আৰক্ষী ছাউনি আদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানক সংযোগ কৰিছে ৷ কিন্তু ৰেলৱে ক্ৰছিং বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ত জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা ৰোগী, বিমান যাত্ৰী, ছাত্র-ছাত্ৰী আদি সকলো বহুসময় আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় । শেহতীয়াকৈ মেডিকেল কলেজখন নিৰ্মাণৰ পাছত পথটোৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰবাবে মেডিকেল কলেজখন উদ্বোধনৰ এদিন পূৰ্বে কলেজখনৰ সংযোগী পথত এখন উৰণীয়া সেতু নির্মাণৰ দাবী তুলিছে সংগঠনটোৱে ।

অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ সংবাদমেল

অসমীয়া যুৱ মঞ্চই চৰকাৰক তৎকালীনভাৱে এই ক্ৰছিংটোত এখন উৰণীয়া সেতু নির্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰে । তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকাক উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ মঞ্চই লগতে মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাক এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ সংবাদমেলযোগে আহ্বান জনায় (Asomiya Yuva Manch pressmeet at Lakhimpur) ।

