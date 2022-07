বিহপুৰীয়া, ২৪ জুলাই : অসমৰ কেইবাটাও বিভাগ এতিয়াও অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰে চলি আছে । বিভাগসমূহৰ প্ৰায়বোৰ পদত থকা কৰ্মচাৰীয়ে অস্থায়ী । বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকাৰ পিছতো নিয়মীয়া নহয় তেওঁলোকৰ চাকৰি । অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগতো আছে তেনে বহু অস্থায়ী কৰ্মচাৰী ।

অৱসৰৰ দিন চমু চাপিল কিন্তু নিয়মীয়া নহ'ল চাকৰি

বহু সময়ত কৰ্মচাৰীসকলে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । যাৰ বাবে সংকটত তেনে বহু কৰ্মচাৰী । লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰো প্ৰায় ৮০ গৰাকী কৰ্মচাৰী এতিয়া ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰি হতাশাত ভূগিছে (Contractual employees of APDCL are in trouble)। সামান্য মাননি লৈয়ে বছৰ বছৰ ধৰি এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগটোত সেৱা আগবঢ়াই আছে ।

বিদ্যুৎ বিভাগৰ ৰাজহাড় স্বৰূপ এইসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে দাবী জনাই অহাৰ বিপৰীতে বিভাগটোৱে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা অলপো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ৷ আনকি তেওঁলোকৰ বহু কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ সময় ওচৰ চাপিছে ৷ বিভাগটোৰ সামান্য মাননিৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কৰ্মচাৰীসকল । যাৰ বাবে পুনৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে (APDCL contractual employees protest)।

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাক এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'বলৈ কাতৰভাৱে আহ্বান জনাইছে কৰ্মচাৰীসকলে । দেওবাৰে বিহপুৰীয়া বিদ্যুৎ উপ-সংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখনত বিভাগটোৰ প্ৰায় ৮০ গৰাকী অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে । এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে ।

